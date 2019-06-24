BİNALİ YILDIRIM AK PARTİ SANDIK BAŞKANI ÖZGÜR ZENGİN'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Haber-Kamera: Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL(DHA)

Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenazesine katıldı.

23 Haziran yerel seçimlerinde, sandık başında görevli olan 30 yaşındaki AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin, Samandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Zengin için bugün ikindi namazı sonrası Samandıra'da bulunan Ebubekir Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Binali Yıldırım'da katıldı. Yıldırım, namaz öncesi Zengin'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cenaze namazının kılınmasının ardından Binali Yıldırım, aracına binerek camiden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım'ın camiye gelişi

-Yıldırım'ın cenaze yakınlarına başsağlığı dilemesi

-Cenaze namazı kılınması

-Tabutun götürülmesi

-Yıldırım'ın aracına binişi ve gidişi

-Genel ve detaylar

