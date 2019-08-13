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Binali Yıldırım, Akçakoca'da ziyaretlerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 14:57 | Son Güncelleme

Bölgede geçen ay yaşanan sel felaketinin ardından ilçeye gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, belediye ve partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti - Binali Yıldırım: - "Devletin imkanları doğrultusunda gereken neyse yapılacaktır. Bu konuda endişeye mahal yok. Ülkemiz, devletimiz güçlüdür"

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 17-18 Temmuz'da sel felaketi yaşayan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

İlk olarak partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden Yıldırım, daha sonra Akçakoca Belediyesine geçti. Yıldırım, burada Belediye Başkanı Okan Yanmaz tarafından karşılandı.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, 17-18 Temmuz'da sel felaketi yaşayan Akçakoca ilçesine hem bayramlaşmaya hem de "geçmiş olsun" dileklerini iletmeye geldiğini söyledi.

Yaklaşık 20 gün önce sel felaketi yaşayan Esmahanım ve Uğurlu köylerine gittiğini aktaran Yıldırım, "Kaymakamlıktan, milletvekillerinden ve belediyeden kapsamlı bilgiler aldık. Sel felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren yapılan çalışmaları anlattılar. Bundan sonraki beklentilerini de ilettiler. Yaraların sarıldığını görüyoruz. Vatandaşlarımız tabiatın gereği olarak daha fazlasını bekliyor. Esnaf ve iş yeri sahipleri iyileştirme bekliyor. Bütün bunları dinledik. Vekillerimiz gerekli dosyaları hazırladı. Kurumlar üzerine düşeni layıkıyla yapacak. Bu yaralar tamamen sarılacak." diye konuştu.

- "Zararlar konusunda kimsenin endişesi olmasın"

Özellikle Akçakoca'nın selden etkilendiği için gereken neyse yapılacağını belirten Yıldırım, "Düzce'nin, Akçakoca'nın fındık ve turizmde önemli bir yeri var. Gelişimizin asıl sebebi; buranın turizmden sezon dolayısıyla olumsuz etkilenmesini en az asgari düzeye indirecek bir çalışmadır. Bunu başlatan Düzce milletvekillerimiz oldu. Çağrı yaptılar, biz de geldik. Bundan dolayı memnun olduk. Düzce ve Akçakoca halkı bizleri bağrına bastı, çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, devletin zararları karşılama noktasında ne gerekiyorsa yapacağını vurgulayarak, "Zararlar konusunda kimsenin endişesi olmasın. Bu konuları Belediye Başkanı ile görüştük. Görüşmekle kalmadı, yazılı olarak da bize verdi. Devletin imkanları doğrultusunda gereken neyse yapılacaktır. Bu konuda endişeye mahal yok. Ülkemiz, devletimiz güçlüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede yaşanan sel felaketinin ardından sosyal medya hesabından Akçakocalılara, "Bayramda sizinle birlikteyim" mesajı veren Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Kurban Bayramı dolasıyla Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu ve Esmahanım köylerinde vatandaşlarla bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca binali yıldırım Düzce

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