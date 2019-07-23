Binali Yıldırım: Amerika, Türkiye'nin güvenlik endişesine duyarsız kalamaz

Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Amerikan-Türk İş Geliştirme Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "Amerika Türkiye ilişkileri kısa vadeli, bir takım siyasi söylemlerle bozulacak ilişkiler değildir. Ben bugünün gündeminde olan konuların geçici siyasi manevralar olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman Amerika Türkiye'nin güvenlik endişesine duyarsız kalamaz." dedi.

Beşiktaş'ta bulunan bir otelde Amerikan-Türk İş Geliştirme Konseyi toplantısı düzenlendi. Toplantıya Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı Uğur Terzioğlu, ABD Eski İçişleri Bakanı Ryan Zinke, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve her iki ülkeden çok sayıda iş insanı katıldı. Programda konuşan Binali Yıldırım, "Türkiye-Amerika ilişkilerinin gelişmesi için olumlu gündem üzerine odaklanmamız lazım. Tamam sorunlarımız var. Bugünlerde ilişkilerimizde inişli, çıkışlı bir süreç yaşıyoruz. Ancak bize düşen farklı gündemlerle olumlu, konuları ele alarak bunlar üzerinden daha fazla gayret göstermek. Bugünkü toplantının amacı da bu. Bunların sayılarını arttırmamız lazım. Eğer karşılıklı yatırıma daha çok zaman ayırırsak o zaman diğer konuda olumsuz gündem iki ülkede de toplumların daha az ilgilendiği şeyler haline gelir. Yani Türkiye'de, Amerika'da S-400'lerin, F-35'lerin, NATO üyeliğinin veya Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarının olup olmaması konuları yerine Türkiye ve Amerika arasında ticaret hacmini nasıl 19 milyardan 100 milyar dolara çıkıyor, hangi Amerikan şirketlerinin hangi Türk şirketleri ile ortaklık yaptığı ve bu ortaklıkların bölgemizde 3'üncü ülkelerde de sağladığı faydaları konuşabilirsek o zaman ilişkilerimizin daha da gelişmesine büyük katkı sağlamış oluruz. Aynı zamanda bölgesel güvenliğe ve bölgesel huzura katkı sağlamış oluruz." diye konuştu.