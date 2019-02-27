HABER

BİNALİ YILDIRIM ANKET SORUSUNA CEVAP VERDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 16:31 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Çekmeköy'de seçim çalışmaları yürütürken basın mensuplarının anketlere ilişkin sorularını yanıtladı.

Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Çekmeköy'de seçim çalışmaları yürütürken basın mensuplarının anketlere ilişkin sorularını yanıtladı.
Bir basın mensubunun anketlere ilişkin sorusuna Binali Yıldırım, "Anket tahmindir, bir ölçüdür." cevabını verdi. Siz anketlere bakıyor musunuz? Şeklindeki soruya ise Yıldırım, "Yok. Anketler sokakta. Sokağın anketi bütün anketlerden daha sağlıklıdır. İnşallah bunun sonucunu 31 Mart'ta göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Görüntü Dökümü:
------------
-Binali Yıldırım'ın soruları yanıtlaması

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdıPakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı
1 kişilik temizlik görevlisi kontenjanına 6 bin 198 kişi başvurdu1 kişilik temizlik görevlisi kontenjanına 6 bin 198 kişi başvurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü görevden alındı

Son hali olay olmuştu! 'Ameliyat olmayı...'

Son hali olay olmuştu! 'Ameliyat olmayı...'

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Camiden anons yapıldı, mahalleli şehit babasını dolandıranları yakaladı

Camiden anons yapıldı, mahalleli dolandırıcıları yakaladı

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.