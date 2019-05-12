İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Anneler Günü'nü kutladı. Binali Yıldırım sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin gününü kutluyor, annelerimizin ellerinden öpüyorum. Küçük yaşta annesini kaybeden biri olarak bugünün benim için ayrı bir anlamı var. Aynı zamanda bugün Hemşireler Günü. Sağlık için insanların daha iyi yaşaması için büyük fedakarlıklar yapan hemşirelerimizin gününü de tebrik ediyorum."

