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BİNALİ YILDIRIM ARNAVUTKÖY'DE SEÇİM ÇALIŞMALARINDA BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 18:26 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy'de seçim çalışmalarını sürdürdü.

İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy'de seçim çalışmalarını sürdürdü.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Eski Edirne Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti. Yıldırım, bir esnafın çay ikram talebi üzerine dükkana girerek çay içti. Yıldırım, vatandaşların fotoğraf çekme talebini geri çevirmeyerek öz çekim yaptı.

MHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na gelen Yıldırım'ı burada toplanan partililer alkışlarla karşıladı. Yıldırım, daha sonra ilçe başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

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