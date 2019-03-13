Binali Yıldırım Arnavutköy'de seçim çalışmalarında bulundu

İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy'de seçim çalışmalarını sürdürdü.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Eski Edirne Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti. Yıldırım, bir esnafın çay ikram talebi üzerine dükkana girerek çay içti. Yıldırım, vatandaşların fotoğraf çekme talebini geri çevirmeyerek öz çekim yaptı.

MHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na gelen Yıldırım'ı burada toplanan partililer alkışlarla karşıladı. Yıldırım, daha sonra ilçe başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

(FOTOĞRAF)



