HABER

Binali Yıldırım Arnavutköy'de seçim çalışmalarında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 18:38 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy'de seçim çalışmalarını sürdürdü.

Binali Yıldırım Arnavutköy'de seçim çalışmalarında bulundu

İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy'de seçim çalışmalarını sürdürdü.
Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Eski Edirne Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti. Yıldırım, bir esnafın çay ikram talebi üzerine dükkana girerek çay içti. Yıldırım, vatandaşların fotoğraf çekme talebini geri çevirmeyerek öz çekim yaptı.
MHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na gelen Yıldırım'ı burada toplanan partililer alkışlarla karşıladı. Yıldırım, daha sonra ilçe başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

(FOTOĞRAF)

Binali Yıldırım Arnavutköy'de seçim çalışmalarında bulunduBinali Yıldırım Arnavutköy'de seçim çalışmalarında bulunduBinali Yıldırım Arnavutköy'de seçim çalışmalarında bulunduBinali Yıldırım Arnavutköy'de seçim çalışmalarında bulundu

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Bakan Kurum: İzmir- Antalya arası 519 kilometre bisiklet yolu projesi hazırBakan Kurum: İzmir- Antalya arası 519 kilometre bisiklet yolu projesi hazır
Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi için imzalar atıldıTürker İnanoğlu İletişim Fakültesi için imzalar atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dün intihardan vazgeçirildi, bugün 3 kişiyi bıçakladı

Dün intihardan vazgeçirildi, bugün 3 kişiyi bıçakladı

Karlıova'da karayoluna çığ düştü! 30'a yakın araç mahsur kaldı

Karayoluna çığ düştü: Çok sayıda araç mahsur kaldı!

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Oğlu bıçaklı saldırıda yaralanan anne: Yavrum ne olur gözünü aç

Annesi böyle feryat etti: Yavrum ne olur gözlerini aç

Gaziantep'te sıpaya akılalmaz işkence

Bu nasıl insanlık! Korkunç olay

Engelli kadına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.