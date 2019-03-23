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BİNALİ YILDIRIM ATAŞEHİR'DE SERVİSÇİLERE HİTAP ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 23:44 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA  Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası tarafından Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Yanar Sokak'ta düzenlenen mitinge katıldı.  "SİZİN HAKKINIZI KORUMAK İÇİN BURADAYIM" Yıldırım "Sizin hakkınızı, hukukunuzu korumak için buradayım.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA
Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası tarafından Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Yanar Sokak'ta düzenlenen mitinge katıldı.

"SİZİN HAKKINIZI KORUMAK İÇİN BURADAYIM"
Yıldırım "Sizin hakkınızı, hukukunuzu korumak için buradayım. Şoför, otobüsçü, taksici bir babanın evladı olarak karşınızdayım. Bugüne kadar verdiğimiz hiçbir sözün altında kalmadım. Siz 31 Mart'ta yetki verirseniz başkan seçerseniz yapacağım iş şudur; önüne gelen servisçi olamayacak, hak eden olacak. Sizlerin hakkını başkalarına vermeyeceğiz. Bu kadar açık" diye konuştu.

Yaş sınırlamasından dolayı cezası bulunan şoförlerin varlığına işaret eden Yıldırım, "Bunun için kanun çıkacaksa takip edeceğiz, kanunu çıkartacağız. Kanun çıkartmak gerekmiyorsa bizim elimizdeyse sildim gitti" ifadesini kullandı. Yıldırım, taşıt kartlarının süresini 10 yıldan 30 yıla çıkaran sertifikayı Oda Başkanı Hamza Öztürk'e takdim etti. Öztürk de Yıldırım'a hediye verdi.

Görüntü dökümü:
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- Yıldırımın konuşması
- Sertifika verilmesi
- Genel ve Detaylar

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