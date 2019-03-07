Binali Yıldırım: “Ataşehir’in AKM gibi Anadolu Kültür Merkezi olacak”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Ateşehir’de sürdürdü. Ataşehir’in finans merkezi olacağını söyleyen Yıldırım, “Ataşehir’in de bir AKM’si gibi Anadolu Kültür Merkezi olacak” dedi.

Ataşehir’de iş adamlarıyla yapılan toplantıya AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem ile çok sayıda vekil katıldı.

Seçimlere 23 gün kaldığını ifade eden Binali Yıldırım, “İstanbul’da 11 milyon seçmen bulunuyor ve seçmenlerimizden şehri yönetecek kadroları seçeceğiz. İBB Başkan adayı olarak bütün İstanbullulardan bir talebim var: Lütfen bu seçimde genel siyaseti bir kenara bırakın, İstanbul’un geleceğine odaklanın. Çünkü biz İstanbul’suz, Türkiye’nin olmayacağını inanıyoruz. İstanbul, Türkiye’yi sırtında taşıyan şehirdir. Bunu rakamlar söylüyor. İstanbul’un milli gelire katkısı yüzde 31. İstanbul’un milli geliri, 140 ülkenin milli gelirinden fazla. İstanbul’un ihracatı 78 milyar dolar. Nüfusu, 15 milyon 67 bin 724. Çalışan sayısı 6 milyon. Ulusal üretimdeki payı yüzde 30. Hizmet üretimindeki payı yüzde 35. Toplanan her yüz liralık verginin 50 lirasını İstanbul sağlıyor. İstanbul’un ayakta olması ve lokomotif olmaya devam etmesi lazım. İstanbul’un rutin belediyecilik sorunları yok. Şimdi bu şehirde yaşayanlara ne gibi fırsatlar sunabiliriz, onu planlayacağız” dedi.

“Ataşehir’in AKM gibi Anadolu Kültür Merkezi olacak”

Seçmenin vereceği kararın İstanbul’un geleceğinin planlanmasını sağlayacağını belirten Yıldırım, "Ataşehir, finans merkezi olarak planlanan bir yerleşim yeri. Aslında Ataşehir, Anadolu Yakası’nın bir cazibe merkezi olacak. Bugün yaşadığımız trafiğin kaynağı nedir biliyor musunuz? Burada oturan insanların 3’te 2’sinin Avrupa Yakası’na gitme ihtiyacı duymasından kaynaklanıyor. Hâlbuki biz iki yakanın kendi içinde merkezlerini oluşturarak tutabilirsek trafik doğal olarak rahatlayacak. Onun için Ataşehir’in de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) gibi Anadolu Kültür Merkezi olacak. Böylece kültür sanat faaliyetlerine, daha çok Anadolu Yakası’nda oturan insanlar gelecekler. Bunun dışında finans merkezi bu bölgede ama E-6 yolu burada muazzam bir ayrışmaya sebep oluyor. Bunun da çözümünü bulduk. Şehir terasları denilen bir tabir var. Yolu rahatsız etmeden üstünü tamamen kapatıyoruz. Orayı EKO köprü şeklinde ama bu köprüden daha fazlası olacak. Çalışanların arada çıkıp nefes alacakları ve yeşille buluşacakları yerler yapılabilir. Bunların hepsinin hesapları yapıldı. Ataşehir’den geçen iki tane metro hattımız var. Bunlar da devreye girince, burada artık trafik problemi olmayacak. Özel araçların kullanımına ihtiyaç olmayacak. Trafik benim işim. Hiç tevazuya gerek yok. Bunu Türkiye’de yaptık, İstanbul’da da yaparız" ifadelerini kullandı.

“İstanbul, Türkiye’nin geleceğidir. İstanbul, olmadan Türkiye olmaz”

En büyük havalimanının İstanbul’a yapıldığını vurgulayan Yıldırım, “İstanbul, coğrafi ve lokasyon alan olarak en ideal yoldur. Bir buçuk milyar insanın yaşadığı bir coğrafyaya ulaşılıyor. İstanbul, bunun için dünyanın merkezindedir. İstanbul, Türkiye’nin geleceğidir. İstanbul olmadan Türkiye olmaz. İstanbul’la ilgili saatlerce konuşabiliriz. İstanbul için bir projemiz var. Gençlerle ilgili bir konuya değineceğim. İstanbul nüfusunun yüzde 45’i genç. Bu bizim için şanstır. Bu, bizim en büyük enerjimiz. Onların enerjisi, bizim tecrübemiz birleşecek. 20 sene sonra kodlama bilmeyen hiçbir iş yapamayacak. 20 sene sonra bugün bildiğimiz mesleklerin yarısı yok olacak. Çünkü yapay zekâ tüm hızıyla hayatımıza giriyor. Bir yaşam tarzı haline gelecek. Gençler dijital yerli, biz dijital göçmeniz. Şimdi birlikte çalışma zamanı. Onların girişimciliklerini katma değere dönüştüreceğiz. Hangarlar oluşturacağız. Gençler buralara gelip, fikirlerini anlatacaklar. Sonra girişimciler, beğendikleri fikirleri sermaye ile destekleyecekler. Gençlerin akıl teriyle, iş insanlarının sermayesi birleşecek ve ülke kalkınacak. Bugün piyasayı işgal eden firmaların 30 yıllık geçmişi yok. Değişim, bilişimle oluyor. Bilişim bir sektör değil, bir yaşam tarzına dönüştü. Bilgi toplumu dışında kalanları, bilgi toplumuna dâhil etmek için gençlerin bilgisine ihtiyacımız var. İstanbul bize yetki verirse, bu şehri paydaşlarıyla beraber yöneteceğiz. Ortak akılla yöneteceğiz. İlk yapacağımız iş, paydaşları toplayıp onları dinlemek olacak. İhtiyaçların dışında bir gelecek de planlamamız lazım” şeklinde konuştu.