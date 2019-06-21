Binali Yıldırım: “Atatürk’ü önlerine koyup dümen çevirmesinler”

“İnsan neyi yapacağını, neyi yaptıklarını bakarak anlamak lazım, dürüst olmak gerekiyor” Seçimin iptal edildiği günü anlatan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Saat 5’e 5 var. Cumartesi Ankara’da YSK iptal ediyor. Orada oturup 18 gün neredeydin kardeşim. Başkanlığın bitmesine 5 dakika kala, İstanbul’a telefon açıp yazı yazdırıyor. Yazının altına yok ya adam imza atacak, kesip yapıştırıp fotokopi yapıyorlar. İSKİ ve UKOME’ye bu konuları çalışın diyor. Sonra bizim AK Parti grubuda bir teklif hazırlıyor. Bu teklifler komisyona gönderiliyor. Ak Parti grubunun teklifi komisyona geliyor. Gerçekleşen hem su indirimi, ulaşım indirimi, AK Parti grubunun teklifi. CHP ve AK Parti’nin farklı. Adam İstanbul’da değil, imza atamaz. İl dışına çıktığı zaman birine vekalet vermesi lazım. Onun yapması lazım. O anda Ankara’da ve mesai bitim saatinde imza atıp sosyal medyaya yazıların kopyasını da gönderiyor. İnsan neyi yapacağını, neyi yaptıklarını bakarak anlamak lazım, dürüst olmak gerekiyor. Kim yaparsa yapsın, memleketin menfaatine, AK Parti’nin 180 üyesi var, AK Parti olur vermese mümkün mü?” dedi.

“Atatürk’ü önlerine koyup dümen çevirmesinler”

YSK’nın seçimleri iptal etmesinin ardından İBB’de yaşanan Atatürk Portresi krizine ilişkin moderatörlerin sorduğu soruyu yanıtlayan Binali Yıldırım, “Orada Atatürk’ün kravatlı portresi var. O da Atatürk’ün vatandaşla konuşan portresini getirip koymuş. Gidince de adamlarını gönderip alın gelin demiş, onlar da alıp gelmişler. Yok öyle bir şey yok. Bütün dairelerde, benim evimde çalışma odamda bile Atatürk var. Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. Atatürk’ü önlerine koyup dümen çevirmesinler. Ülkenin değeri, cumhuriyetin kurucusudur, kimsenin tekelinde değildir. Meczup her tarafta olur, bir kişinin söylediği laf bir ülkenin görüşü haline gelebilir mi?” diye konuştu.

“Başlangıçta Türkiye’nin güneyine göndeririz, oradan kendi ülkelerine dağıtırız”

İstanbul’daki Suriyelilerle ilgili konuşan Yıldırım, “Suriyelilere gidecekler. Onlar şuanda geçici koruma altındalar. Dükkan açan olabilir. Yavaş yavaş İstanbul’da Suriyeliler ciddi sorun olmaya başladılar. Asayiş sorunu olmaya başladılar. Ailelerin güvenliğini tehdit eder hale geldiler. Kadınlar tek başına çıkamıyorlar, çocuklarını tek başına sokağa gönderemiyorlar. Misafir ev sahibinin kuzusudur. Biz gönderdik aslında. Afrin’e gönderdik, Cerablus’a gönderdik. Münbiç’in doğusunda 711 kilometrelik alanda temizlik yapılacak. Buradaki Suriyeliler gidecek oraya yerleşecekler. Gidecekler, yolu yok. Yeni Ankara’yla görüşeceğiz, özellikle İstanbul’un belirli ilçeleri var. Fatih, Esenyurt, Küçükçekmece, Zeytinburnu gibi ilçelerde çok fazla. Bu ilçelerden başlamak üzere huzuru tehdit ettikleri yerlerde zaman geçirmeden, bunu artırarak, başlangıçta Türkiye’nin güneyine göndeririz, oradan kendi ülkelerine dağıtırız” şeklinde konuştu.

