İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avcılar'da gençlerle buluştu.

Seçim çalışmalarına Avcılar'da devam eden Yıldırım, Marmara Caddesi boyunca kafe ve yol üzerindeki insanlarla tokalaştı.

Burada bir kafeye giren Yıldırım, tüm masaları gezerek gençlerle sohbet etti, özçekim yaptı.

Bir masada gençlerle tavla oynayan Yıldırım, oyunu kazandı.

Yıldırım, ziyaret sonrası ilçe merkezinde gezisine devam ederek Reşitpaşa Caddesi'nde vatandaşlarla açık havada sahur yaptı.

Yıldırım'a eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve partililer eşlik etti.

