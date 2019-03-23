Binali Yıldırım Avcılar'da öğrencilerle bir araya geldi

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avcılar'daki öğrencilerle bir araya geldi. Yıldırım, "Binali Yıldırım Gençlerle Buluşuyor" etkinliğinde gençlerin sorularını cevapladı.

"ONU DA BEN YAPTIM"

Binali Yıldırım, belediye başkanı seçilirse 5 yıl içinde İstanbullu 500 bin gence iş imkanı sunacaklarını belirtti. Yeni açılan İstanbul Havalimanı'nda bile 2 bin 500 kişinin çalışacağını kaydeden Yıldırım, istihdam edecekleri gençleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'ne değil farklı şirketlere yerleştireceklerini anlattı. Yıldırım, İBB'nin 80 bin personeli olduğunu söyledi.

Binali Yıldırım, "Gebze-Halkalı banliyö tren hattına bineniniz var mı?" diye sorunca gençler, "evet" cevabını verdi. Yıldırım bunun üzerine "Onu da ben yaptım" diye espri yaptı. Yıldırım, soru üzerine en sevdiği caminin Sultanahmet Camii olduğunu kaydetti.

"ANKARA ANKARA DUY SESİMİZİ "

Yıldırım, öğrencilerin öğrenim kredisi sorusu üzerine, "Ben de kredi aldım sizin gibi. Bu kredilerin kısa vadede ödenmesi sorun oluyor doğru. Ben de ilk başta ödemedim sora cezalı ödemek zorunda kaldım. Bu konuda (kredi borçlarının silinmesi) talepler yoğun. Ben şunu söyleyeyim size. Bu işin takipçisi olacağım ve elimden geleni yapacağım. Bu belediye başkanının yapacağı bir şey değil Ankara ile alakalı. 'Ankara Ankara duy sesimizi' diyeceğim" dedi.

