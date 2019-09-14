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Binali Yıldırım baba ocağı Refahiye'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 23:02 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım baba ocağı Refahiye'de

ERZİNCAN (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, baba ocağı Refahiye ilçesinde yapımı devam Jandarma Komando Tabur Komutanlığı hizmet binasında incelemede bulundu.

Refahiye Kaymakamlığını ziyaret eden Yıldırım, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Refahiye Kaymakamlığına atanan Eyüp Kaykaç'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yıldırım, daha sonra, ilçede yapımı devam eden Jandarma Komando Tabur Komutanlığı hizmet binası, lojman ve tesis inşaatında incelemelerde bulundu.

Yeni hizmet binası, lojman ve tesisin Refahiye'ye hayırlı olması dileklerinde bulunan Yıldırım, jandarma ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.

Yıldırım'a ziyaretinde, Vali Ali Arslantaş, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı ile bazı kamu kurum müdürleri ve STK temsilcileri eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Erzincan Refahiye

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