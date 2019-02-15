*TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,

"Evlendiğimizde Semiha Hanım öğretmendi. Kirazlı Demirkapı İlkokulu'na atandı. Onun üzerine biz de burada başladık. Yani evlilikten sonra ilk oturduğum muhit burası. Buranın benim zihnimde özel bir yeri var"

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır ile birlikte "Mahallede Komşular Söz Sizde" programına katıldı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği programda bir konuşma yapan Yıldırım, “Türkiye'nin trafiğini ulaşımını çözen, Bahçelievler'in trafiğini çözer mi? Çözer. Mesele yok. Birlikte bunu da halledeceğiz. Trafik zaman zaman çok sıkışıyor. Çünkü otopark ihtiyacı büyük. Park eden araçlar trafiği zorluyor. Zora sokuyor. Mahallenizdeki Sakıp Sabancı Caddesi'ndeki kamyonetler ve TIR'lar... Bunu halledeceğiz. Hiç merak etmeyin. Hastanenin yanına katlı otopark yapılıyor. Bir de Soğanlı'ya bir tane de Mustafa Kemal Mahallesine" dedi.