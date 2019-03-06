Binali Yıldırım, Bakırköylülere telefondan seslendi

İSTANBUL,(DHA)- 31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Bakırköy’de proje ve aday tanıtım toplantısına katıldı. Şenocak, vatandaşların yoğun isteği üzerine AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ı telefonla aradı. Vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.

AK Parti Bakırköy ilçesinde proje ve aday tanıtım toplantısı düzenlendi. İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, AK Parti milletvekilleri, Bakırköy Eski Belediye Başkanı Ali Talip Özdemir, Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) ilçe teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BUNLARIN MİLLETLE ALAKASI YOK”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, “Milletin teveccühü her gün artarak devam ediyor. Çünkü biz hep milletin yanında hizmet verdik. Milleti aldatan hiç olmadık. Klasik siyaseti hiçbir zaman yapmadık. Biz seçimi bir alıp gidelim, hiç demedik. Çünkü biz bu siyaseti adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendik. Onun için partimiz hep var olmaya devam etti. İnşallah çok daha uzun yıllar hizmet edeceğiz. Hani burayı yöneten zihniyet var. Çöp, çukur ve çamur. Bunlar sahaya çıkmışlar, adına millet demişler bunların milletle alakası yok. Biri milletle alakası olmayan birilerine yandaşlık yapar,bugün Erbakan hocanın devamıyız diyen bir diğeri 28 Şubat döneminde hükümeti düşüren, darbe yapanlarla kucak kucağa. Beraberler mi? Ya senin bu ülkeyi düşüren CHP zihniyetiyle ne işin var” dedi.