Binali Yıldırım Barış Manço müzesini ziyaret etti

Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA) - TBMM başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, Kadıköy Moda'da bulunan Barış Manço müzesini ziyaret etti.

"TÜRK MİLLETİNİN GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞ EFSANE BİR SANATÇIMIZDIR"

Barış Manço'un ölüm yıldönümünde buraya gelen Yıldırım'a Barış Manço'nun eşi Lale Manço ve oğlu Batıkan Manço eşlik etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, "Barış Manço sadece Kadıköy'ün Moda'nın değil Türk milletinin gönlünde taht kurmuş efsane bir sanatçımızdır. Bugün onun vefatının 20. yıldönümü. Yıllar geçse de Barış Manço sevgisi bitmiyor, artarak devam ediyor. Yediden yetmişe herkes onun uzun yıllar yaşadığı bu evde geriye bıraktığı hatıralarıyla karşılaşmak için onu hatırlamak için geliyor, buralarda dolup taşıyorlar" dedi.

"BARIŞ MANÇO HİÇ MERAK ETME ADAM OLDULAR"

Yıldırım, "İşte bu gördüğümüz bu pırıl pırıl yavrularımız onun o insan sevgisi ile burada bu hatıraları canlı canlı yaşıyorlar. Adam olacak çocuk dediğin o çocuklar, Barış Manço hiç merak etme adam oldular ve Türkiyemizin geleceğine damgasını vurdular. Huzur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Barış Manço adı gibi hep barışı söylerdi, barışı anlatırdı, kardeşliği anlatırdı. Onu dinlerken insanlar huzur bulurdu. Sadece bir sanatçı değil, insan sevgisi iliklerine kadar işlemiş bir değerli insandı. Kendisini, hatıralarını saygıyla anıyoruz, mekanı cennet olsun. Lale hanım sağolsun bugün hastanede bir hastası olmasına rağmen ziyaretimizi öğrenince buraya kadar geldi, zahmet etti bizimle beraber oldu. Oğlu Batıkan aynı şekilde, Doğukan da yolda gelemedi. Malum İstanbul'un trafiği en önemli konulardan biri. İnşallah onlarda zamanı gelince çözümü bulunacak" şeklinde konuştu.

Yıldırım, Barış Manço müzesini gezmek için gelen çocuklarla da fotoğraf çektirip sohbet etti.

