BİNALİ YILDIRIM: BASIN, MİLLET ADINA ÜLKEYİ YÖNETENLERİ DENETLER

Binali Yıldırım;

"Eleştiri her zaman yapılır, buna saygı duyarız, basın milletin gözü, kulağıdır. Millet adına ülkeyi yönetenleri denetler, bu bütün demokrasilerde olan bir iştir. Basın çok sesliliğin savunucusudur."

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL(DHA)

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası(Bem-Bir-Sen) tarafından verilen 9. İbrahim Keresteci basın ödülleri sahiplerini buldu.

Bakırköy'de bir otelde törene Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da katıldı.

Bem-Bir -Sen Sendikası'nın kuruluşunun 25. Yıl dönümünün kutladığı gecede ödül töreni de düzenlendi

Gecenin açılış konuşmasını Bem-Bir-Sen sendika başkanı Levent Uslu ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. Bem-Bir-Sen Başkanı Uslu, TBMM başkanı Binali Yıldırım'dan, memurların yemek ihtiyacı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kreş yardımları ile ilgili sorunlara çözüm istedi.

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “15 Temmuz alçak darbe girişiminin defedilmesinde şüphesiz Cumhurbaşkanımızın liderliği, o zaman sorumluluğunu taşıdım 65. Hükümet, aziz milletimiz ve medyanın, basının o gece çok güzel duruş sergilemesi, alçaklara karşı tek yürek, tek yumruk olması, bu alçak girişimi bastırmada çok büyük katkı sağladı." dedi.