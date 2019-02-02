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Binali Yıldırım: Benim İstanbul'a minnet borcum var

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 13:55 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu temsilcileri bir araya geldi.

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İstanbul, (DHA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu temsilcileri bir araya geldi. Yıldırım, "Ben 2002'de milletvekili oldum, o gün bugün memleketin her köşesinde hizmet ediyoruz. Benim İstanbul'a minnet borcum var. Bundan sonraki yaşamımda da beni ben yapan bu şehre daha fazla hizmet etmek istiyorum" dedi. Programa, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Rıdvan Nal ve dernek üyeleri katıldı. "16 YILDA ÜLKEMİZİ DÜNYA DEVLETLERİ ARASINDA ÖNEMLİ BİR KONUMA GETİRDİK" Burada federasyon üyelerine seslenen Yıldırım, "Memleketin her köşesinde gelecek kuşaklara da gidecek eserleri gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 16 yılda ülkemizi dünya devletleri arasında önemli bir konuma getirdik. Türkiye'yi 3 kat büyüttük. 22 bin kilometre bölünmüş yollar ülkenin her köşesini nakış nakış ördü. İnternetle akıl yollarıyla doğuyu batıyı kuzeyi güneyi birleştirdik" dedi. "BENİN İSTANBUL'A MİNNET BORCUM VAR" Binali Yıldırım, Tepeören'in Tuzla'nın önemli bir mahallesi olduğuna dikkat çekerek, "Bir takım sıkıntılarınız olduğunu biliyorum. Sıkıntıların olmadığı bir an geldiğinde artık ömür de bitmiş olur. Derler ki 'derdi sıkıntısı olmayan ölülerle delilerdir'. Ama bence onların da sıkıntıları var. Biz onların dünyasına gidemiyoruz. Sıkıntı olacak, sıkıntıyı çözecek irade de olacak, bu iş için çalışan insanlar da olacak. Bu dernekçilik, siyaset fedakarlık isteyen iştir, gönül işidir. Daha sakin bir hayatı tercih edebiliriz ama bunu yeterli göremeyiz. Memlekette insanımıza hizmet eden, onların hayatını kolaylaştıran işlerin yapılmasına da ihtiyaç var. Tuzla'dan sizlerin destekleriyle ben 2002'de milletvekili oldum, o gün bugün memleketin her köşesinde hizmet ediyoruz. Benim İstanbul'a minnet borcum var. Bundan sonraki yaşamımda da beni ben yapan bu şehre daha fazla hizmet etmek istiyorum" şeklinde konuştu. "HER ZAMAN GÖREN GÖZÜNÜZ, İŞİTEN KULAĞINIZ, KONUŞAN AĞZINIZ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ" Yıldırım, "Bizi bütün dünyaya karşı güçlü yapan dertlerimiz, sıkıntılarımız karşısında tek yürek ve tek yumruk olmamızdır. İçeride bizi 5 parmak olarak görseler de dışarıda bu 5 parmak bir yumruğa bir yüreğe dönüşür. Bize yakışan da budur. Bizim insanımız vefalıdır, feraset sahibidir. 16 yıl boyunca Türkiye'nin her köşesine bölünmüş yollar yaptık. 22 bin kilometre yol yaptık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi birleştirdik. Ama bir şeyi yapmadık; yolları böleriz ancak Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkesin kafasına koyması lazım. Hangi makam ve sıfat olursa olsun bizi Türkiye'nin birliğinden mahrum edecek yanlışlara geçit vereceğimizi asla düşünmeyin. Ülkenin bekası, ortak kaderi için yola çıktık. Belediye başkanı olursam bu bölgede her zaman sizin gören gözünüz, işiten kulağınız, konuşan ağzınız olmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

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