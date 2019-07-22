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Binali Yıldırım Bergama’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2019 19:05 | Son Güncelleme

İzmir’in Bergama ilçesinde halka seslenen eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, sene sonunda tamamlanması planlanan İstanbul-İzmir otoyolu sayesinde iki şehir arasındaki mesafenin 2 saat 50 dakikaya ineceğini hatırlatarak, “Eğer size ‘İzmir-İstanbul 2 saat 50 dakika olacak’ deselerdi inanır mıydınız?

Binali Yıldırım Bergama’da

İzmir’in Bergama ilçesinde halka seslenen eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, sene sonunda tamamlanması planlanan İstanbul-İzmir otoyolu sayesinde iki şehir arasındaki mesafenin 2 saat 50 dakikaya ineceğini hatırlatarak, “Eğer size ‘İzmir-İstanbul 2 saat 50 dakika olacak’ deselerdi inanır mıydınız? ‘Ya sayı saymayı bilmiyorsun ya da sopa yemedin’ derdiniz” dedi.
Bir dizi programa katılmak üzere İzmir’e gelen 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kınık Devlet Hastanesinin açılışının ardından Bergama Belediyesi önünde kendisini karşılayan halka seslendi. Yıldırım, “Bergama, Bakırçay Havzası’nın en önemli merkezidir. Tarihiyle, kültürüyle, tarımıyla, doğal zenginlikleriyle
İzmir’in kuzeyindeki parlayan yıldızıdır. İzmir’den Bergama’ya, oradan da Çandarlı’ya devam eden otoyol tüm hızıyla devam ediyor. Aliağa’ya kadar hemen hemen bitti. Bu yol tamamlandığında diğer yandan Savaştepe üzerinden İzmir’e gelen İstanbul-İzmir otoyolu bittiğinde artık İzmir ve İstanbul neredeyse komşu kapısı olacak. Çünkü bu sene sonunda İstanbul-İzmir otoyolu açılıyor ve İzmir’den İstanbul’a gidiş 2 saat 50 dakikaya iniyor. Bergama’dan giderseniz daha kısa, 2 saate düşer. Eğer size ‘İzmir-İstanbul 2 saat 50 dakika olacak’ deselerdi inanır mıydınız? Derdiniz ki, ‘ya sayı saymayı bilmiyorsun ya da sopa yemedin.’ Ama bütün hayalleri gerçeğe dönüştürerek bugünlere geldik” diye konuştu.

“Amansız mücadele ediyoruz”
Cumhur İttifakı olarak çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:
“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi çok büyük hizmetlerle buluşturduk. Çok büyük işler başardık. Yolları böldük, hayatları ve gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. Ay yıldızlı bayrağımız, toprağımız, milletimiz ve devletimiz; her türlü teröre ve belaya, musibete karşı amansız bir
şekilde mücadele etmektedir. Siz 15 Temmuz’da büyük bir kahramanlık destanı yazdınız. O gece vatandaşlarımıza bu alçak darbe kalkışmasını duyurduğumuz andan itibaren, Cumhurbaşkanımızın aziz milletimizi göreve davet ettiği andan itibaren meydanları doldurduk ve o gece alçaklara beynini, aklını başka güçlere kiraya vermiş asker kılığına girmiş teröristlere karşı göğsünüzü siper ettiniz. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi, alçaklar hak ettikleri cezayı gördüler.”
Yıldırım, konuşmasının ardından yerel seçimlerde CHP’den AK Parti’ye geçen Bergama Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Binali Yıldırım Bergama’da

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