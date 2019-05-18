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Binali Yıldırım Beşiktaş Çarşı'yı ziyaret etti (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 18:15 | Son Güncelleme

İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA  - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,  Beşiktaş'ta esnaf ziyaretinde bulundu.  Binali Yıldırım ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beşiktaş'ta esnaf ziyaretinde bulundu.
Binali Yıldırım ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Çarşı da bir saatte bir arpa boyu yol aldık. Çok yoğun, oldukça hareketli" dedi. Binali Yıldırım, "Ne kadar güzel, insanlar düşüncelerini ifade edebilir ama hiçbir zaman birbirimize ağır sözler söylememeliyiz. Görüşlerimiz tabiki de farklı olabiliyor. Ancak aynı ülkede yaşıyoruz, aynı havayı tenefüs ediyoruz. Tasamız bir, sevincimiz bir. Hiçbir şey bir gönül kırmaya değmez" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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