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Binali Yıldırım Beşiktaş Çarşı'yı ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2019 19:18 | Son Güncelleme

 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım,  Beşiktaş'ta esnaf ziyaretinde bulundu.

İlkay DİKİCİ / İstanbul, (DHA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Beşiktaş'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Yıldırım, "Ne kadar güzel, insanlar düşüncelerini ifade edebilir ama hiçbir zaman birbirimize ağır sözler söylememeliyiz" dedi.
Binali Yıldırım’ın bugünkü ilk durağı Beşiktaş oldu. Yıldırım saat 16 sıralarında Beşiktaş Meydanı'na geldi. Yıldırım Beşiktaş Meydanı'nda aracından inerek kendisini bekleyen vatandaşlarla birlikte Çarşı'da yürüdü. Çarşı'da bulunan esnaflara da uğrayan Yıldırım'a, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Binali Yıldırım daha sonra Mumcu Bakkal sokakta bulunan balıkçıları ziyaret etti, balık fiyatlarını sordu. Yıldırım’a Çarşı ziyareti sırasında bir vatandaş siyah beyaz çizgili bir atkı hediye etti.
Çarşı ziyaretini Beşiktaş’ta ki Kartal heykelinde sonlandıran Binali Yıldırım Türkiye Gençlik Birliği standına uğradı. Yıldırım esnaf ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Çarşı da bir saatte bir arpa boyu yol aldık. Çok yoğun, oldukça hareketli" dedi. Binali Yıldırım, "Ne kadar güzel, insanlar düşüncelerini ifade edebilir ama hiçbir zaman birbirimize ağır sözler söylememeliyiz. Görüşlerimiz tabiki de farklı olabiliyor. Ancak aynı ülkede yaşıyoruz, aynı havayı tenefüs ediyoruz. Tasamız bir, sevincimiz bir. Hiçbir şey bir gönül kırmaya değmez" diye konuştu.

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