HABER

Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda büyüdüğü sokağı ziyaret etti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 15:41 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beyoğlu programında, büyüdüğü sokağı da ziyaret etti.

Gökhan ÇELİK/İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beyoğlu programında, büyüdüğü sokağı da ziyaret etti.

Yıldırım, 12 yaşında Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı Köyünden, İstanbul Tarlabaşı'nda bulunan dedesi Hacı Bekir Yıldırım'ın yanına geldiği Peşkirci Sokağı'na gitti. Yıldırım, ortaokulu ve liseyi okuduğu dönemde, yaklaşık 10 yıl kaldığı sokağı inceledi, o dönemde esnaflık yapan, yorgancı, kömürcü ve berberi sordu.

Küçük bir çocukken geldiği sokakta, tekrar o günlere gittiğini ve çok özel duygular içerisinde olduğunu ifade eden Yıldırım, "Çocukluğumun en güzel yıllarını bu sokakta yaşadım, bu sokakta oynadım, bu sokakta büyüdüm. Buranın benim hayatımda önemli bir yeri var. Bu sokaktan tekrar söylüyorum; ortaokul öğrencisi Binali olarak geldiğim ve beni ben yapan güzel İstanbulumuza, Belediye Başkanı olarak hizmet etmek için yola çıktım" diye konuştu.

Yıldırım daha sonra sokakta koşarak yanına gelen çocuklarla tokalaşarak fotoğraf çektirdi. Çocuklarla da bir müddet sokakta yürüyen Yıldırım, Peşkirci Sokağı sakinleri ve esnaf ile de selamlaştı.

(FOTOĞRAF)

15 yıldır dağlarda taş arıyor!15 yıldır dağlarda taş arıyor!
Öykü'ye donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konuldu (2)Öykü'ye donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konuldu (2)
Sosyal medya grubu, genç çiftin düğün hayalini gerçekleştirdiSosyal medya grubu, genç çiftin düğün hayalini gerçekleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

'Simgelerin köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

'Simgelerin köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Lüks sitede dehşet! İki sevgili bu halde bulundu

Lüks sitede dehşet! İki sevgili bu halde bulundu

Mart ayında deniz keyfi yaptılar

Mart ayında deniz keyfi yaptılar

Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.