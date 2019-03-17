HABER

Binali Yıldırım Beyoğlu'nda seçmenlere hitap etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 23:18 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ak Parti Beyoğlu İlçe Teşkilatı önünde toplanan seçmenlere hitap etti.

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ak Parti Beyoğlu İlçe Teşkilatı önünde toplanan seçmenlere hitap etti. Seçimlere az bir süre kaldığını belirten Yıldırım, “Ne yapıp edeceğiz, herkesi arayacağız ve mutlaka sandığa gideceğiz. Seçim sandıkta kazanılır. Sandığa gitmek, seçime katılmak şart" dedi.

"İSTANBUL'U MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNE BİRLİKTE ÇIKARACAĞIZ"

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Beyoğlu'ndaki son durağı Ak Parti Beyoğlu İlçe Teşkilatı oldu. Akşam saatlerinde MHP İlçe Teşkilatı'nı ziyaretin ardından Kasımpaşa'da bulunan ilçe binasına gelen Yıldırım, burada kendini bekleyen seçmenlere hitap etti. Yıldırım, kendisinin de Beyoğlu'nda büyüdüğünü söyleyerek, “Recep Tayyip Erdoğan ile biz bu yola başladık. 40 yıllık arkadaşlığımız artarak devam ediyor. İnşallah sizlerin desteği ile seçilirsek, İstanbul'u muasır medeniyetler seviyesine birlikte çıkaracağız." dedi.

"SEÇİM SANDIKTA KAZANILIR"

Seçimlere 13 kaldığına dikkat çeken Yıldırım, “Bu 13 günde gece gündüz demeden, hemşerilerimizin, İstanbulluların gönüllerine girmeye devam edecek miyiz. 31 Mart akşamı zaferimizi Beyoğlu ve İstanbul'da ilan edecek miyiz. Bir olacağız, birlik olacağız, kardeş olacağız ve birlikte Türkiye olacağız. Şimdi ne yapıp edeceğiz, herkesi arayacağız ve mutlaka sandığa gideceğiz. Seçim sandıkta kazanılır. Sandığa gitmek, seçime katılmak şart.ö İfadelerini kullandı.

Ünlü yıldız hakkında bomba iddia: O aslında öldü ve...Ünlü yıldız hakkında bomba iddia: O aslında öldü ve...
Binali Yıldırım'dan İstanbullulara ulaşım müjdesiBinali Yıldırım'dan İstanbullulara ulaşım müjdesi
Aksakal: Hem iktidarı hem de muhalefeti eleştirdiAksakal: Hem iktidarı hem de muhalefeti eleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Hayatının en iğrenç anları! Bir şişe spermi...

Hayatının en iğrenç anları! Bir şişe spermi...

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binali Yıldırım'dan İstanbullulara ulaşım müjdesi

Binali Yıldırım'dan İstanbullulara ulaşım müjdesi

Alzheimer hastası evin yolunu kaybedince donarak öldü

Alzheimer hastası evin yolunu kaybedince donarak öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da yeni tramvay hattını açtı

Erdoğan yeni hattı açtı, test sürüşü yaptı

Nazlı Çiçek'ten acı haber geldi!

Nazlı Çiçek'ten acı haber geldi!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Gri listede yer alan terörist Serkan Tüncer öldürüldü

Serkan Tüncer öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.