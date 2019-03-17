BİNALİ YILDIRIM: BİR ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ DE ANADOLU YAKASINDA YAPACAĞIZ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Kültür sanat alanında son yıllarda epey bir yol alındı. Atatürk Kültür Merkezi yapılıyor. Ama İstanbul'un şöyle bir sorunu var; zenginlik ve cazibe merkezleri hep Avrupa Yakası'nda. İnsanlar her gün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na taşınıyor. Biz burada bir dengeleme yapalım istedik ve o yüzden de bir Atatürk Kültür Merkezi de Anadolu Yakası'nda yapacağız" dedi.

"KÜLTÜR SANAT ALANINDA SON YILLARDA EPEY BİR YOL ALINDI"

Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda sabah saatlerinde ihracatçılar ile kahvaltıda bir araya geldi. Yıldırım'a AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda AK Partili ve MHP'li il ve ilçe yöneticileri de eşlik etti. 'Küresel Ticaretin Merkezi İstanbul Geleceğini Konuşuyor" programında ihracatçılara seslenen Yıldırım projelerini anlattı. Kentin kültür sanat alanında bir çok çalışmalarının olduğunu kaydeden Yıldırım, “Kültür sanat alanında son yıllarda epey bir yol alındı. Atatürk Kültür Merkezi yapılıyor. Ama İstanbul'un şöyle bir sorunu var; Zenginlik ve cazibe merkezleri hep Avrupa Yakası'nda. İnsanlar her gün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na taşınıyor. Biz burada bir dengeleme yapalım istedik ve o yüzden de bir Atatürk Kültür Merkezi de Anadolu Yakası'nda yapacağız. Oradaki insanlar da buraya taşınmasın, orada bu ihtiyaçlarını görsünler. Kentin kültür sanat hayatını ve çalışmalarını dengeli bir şekilde her iki yakaya da paylaştırırsak bunun trafiğe de önemli bir katkısı olacak" dedi.