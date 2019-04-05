AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla’da cuma namazının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz" dedi.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla’daki Hacı Bekir Yıldırım Camisi’nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından Yıldırım, kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılıklı itirazların yapıldığını söyleyen Yıldırım, "Şu anda beklemekten başka yapacak bir faaliyet yok. YSK bütün bu süreci yönetecek. YSK seçimin sahibidir. Daha sonra da kararını açıklayacak. Her an değişiyor. Değişik ilçelerde sayımlar devam ettiği için sürekli değişkenlik devam ediyor. Belirli oranda aradaki farkın azaldığını görüyoruz. Her şey yasalara uygun olarak çalışmalar devam ediyor " dedi.

Bir yandan eksik girişler, kaydırmalar YSK tarafından yapılırken, bir yandan da yeniden sayımların yapıldığını söyleyen Yıldırım, seçim akşamı kazandıklarıyla ilgili açıklamasının sorulması üzerine, "Bunun cevabını salı günü vermiştim. Seçim akşamı bana gelen bilgiler sayın sonucuna göre yaptığımı açıklamadır. Devam ettikçe şartlar değişti" diye konuştu.

CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ankara’da HDP ve İYİ Parti’yi ziyaret etmemesinin sorulması üzerine Yıldırım, "Kendisine sormanız gerekir. Neden ziyaret etmedi? Alacağını aldı. Onlarla işi bitti. Ziyaret etme gereği duymamıştır"dedi.

CHP’li Özgür Özel’in yeniden sayılsa bile Binali Yıldırım’ın 6 bin oy alacağını açıklamasıyla ilgili konuşan Yıldırım, "Önceden bu hesapları yapmışlar. YSK saymadan bu rakamları açıklamaları manidar. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu kadar eminlerse ,kendilerine güveniyorlarsa buyursunlar sayalım. Neticeyi görelim, kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. İstanbullular da rahatlasın her şey ortaya çıksın" şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun "İstanbul’un şu an başkanı kim" diye sorması üzerine Yıldırım, "Ben ilk günden söyledim. Mazbatayı kime verirse YSK Başkan odur" şeklinde konuştu.

Başkan adayı Yıldırım, aradaki farkın sorulması üzerine, "Aradaki fark 29 binlerden 18 bin civarına düştü. Biz sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz. Bazı ilçelerde sadece geçersizler sayılıyor" ifadelerini kullandı.