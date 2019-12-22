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Binali Yıldırım: “Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.12.2019 20:20 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, isim vermeden partiden ayrılanları eleştirerek, "Biz hiçbir zaman yoldan çıkmadık.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, isim vermeden partiden ayrılanları eleştirerek, "Biz hiçbir zaman yoldan çıkmadık. Bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir. Allah selamet versin. Biz yolumuza aynı kararlıkla devam edeceğiz." dedi.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım AK Parti Elazığ İl Danışma Meclis Toplantısına katıldı. Yıldırım, kendisini anlatan sinevizyon sırasında gözyaşlarına hakim olmadı. Toplantıda Yıldırım, AK Parti’ye geçen Demokrat Partili Erimli Beldesinin Belediye Başkanı Cihan Yılmaz ve Bağımsız Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Hüseyin Açmaz’a rozetini taktı.

"Bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir"
Binali Yıldırım, yaptığı konuşmasında isim vermeden AK Parti’den ayrılanları eleştirerek, "Biz hiçbir zaman yoldan çıkmadık. Bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir. Allah selamet versin. Biz yolumuza aynı kararlıkla devam edeceğiz. Biz bu millete sevdalıyız. Recep Tayip Erdoğan liderimiz yanında bu kutlu yürüyüşü hep beraber sürdüreceğiz. Etrafımızda yer alan 1,5 milyar insan mağdur ve mazlum sorumluluğunu taşıyoruz. Suriye’de, Irak’ta, Katar’da ve yakın coğrafyada bütün sorunlar bizi ilgilendirir. Çünkü burası Türkiye, burası Osmanlı’nın doğduğu yerdir. Her biri Kıbrıs Harekatı kadar 3 tane operasyonu süper güçlere rağmen yapan ülkenin adı Türkiye’dir. Liderin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarını yaparak bölücü terör örgütünün ülkemize yönelik sinsi planlarını çökerttik. Hem ülkemizde hem de güney sınırlarımızda yeni bir terör oluşumunun önüne geçtik. Terör dünyanın en kötü şeylerinden biridir. Teröre bu topraklarda asla ve asla geçit verilmeyecektir” diye konuştu.

"Yeni bir sürece giriyoruz, bu süreç 2023"
Yıldırım, yeni bir sürece girildiğini belirterek şunları kaydetti:
"Bu süreç 2023, Cumhuriyetin kuruluş yıldönümü yolculuğudur. Bu yolda ilk günkü heyecanla yeniden kongrelerimizi yapacağız. Demokrasi şölenini hep birlikte yaşayacağız ve nihayet büyük kongremizi toplayarak bütün heyecanımızla ve gayretimizle, kadrolarımızla ilk günden itibaren yola çıkmış bütün arkadaşlarımızla aynı heyecanı koruyarak 2023’e emin adımlarla gideceğiz."

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ ve partililer katıldı.

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