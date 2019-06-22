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Binali Yıldırım: Bölücü terör örgütü, FETÖ İstanbul seçimlerine bel bağlamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Dünyanın her tarafında herkes nefesini tutmuş İstanbul seçimlerine bakıyor.

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Dünyanın her tarafında herkes nefesini tutmuş İstanbul seçimlerine bakıyor. Bölücü terör örgütü, FETÖ İstanbul seçimlerine bel bağlamış" dedi. Binali Yıldırım, 'Sivaslı Sanayici ve İş İnsanları Buluşması'na katıldı. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen buluşmada konuşan Binali Yıldırım, "İstanbul'da büyük bir Sivas var. İstanbul'un geleceğini kaderini belirleyecek olan Sivas'tır. Onun için bu toplantı tarihi bir toplantıdır" diye konuştu. Yıldırım, "Yarın sandığa gideceğiz. İstanbul için karar vereceğiz. Vereceğimiz karar öncelikle İstanbul'umuz için 15 milyon hemşerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Biz İstanbul için projelerimizi, vaatlerimizi anlattık. Ama bir şeyi çok önemsiyorum, çok da etkilendim. Adeta Sivas seferber oldu. Sivaslılar, İstanbul'un her sokağına, mahallesine, ilçesine, Sivas'taki hemşerileriniz bile seferber oldu. Kimse böyle bir talepte bulunmadı. Bu bir şey gösteriyor. Bu geleceğe sahip çıkmak demektir. Sivas İstanbul'un geleceğine sahip çıkıyor" ifadelerini kullandı.
"Hemşericiliği tadında tutmamız lazım. İş mikro milliyetçiliğe dönüşmemesi lazım" diyen Binali Yıldırım, "İstanbul'da mikro milliyetçilik, bölgecilik anlayışını ortadan kaldıracağım. Herkes hak ettiği değeri, hak ettiği şeyi mutlaka alacak. Buradaki doku neyse, kimse kendini dışlanmış hissetmeyecek. Buna ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.
"Dünyanın her tarafında herkes nefesini tutmuş İstanbul seçimlerine bakıyor" diyen Yıldırım, "Bölücü terör örgütü, FETÖ İstanbul seçimlerine bel bağlamış; bir sendelesin de İstanbul, biz de işimize bakalım. Memleketin enerjisini tüketecek istikrarsızlaştıracak, küresel, emperyal odakların hizmetini kusursuz yapalım. Yağma yok Sivas buna müsaade etmez. Yiğidolar buna müsaade etmez. Yarın inşallah İstanbul'da yeni bir zafere imza atacağız" dedi.

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