Binali Yıldırım: Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir - (AKTÜEL)

Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım açıklamalarda bulunuyor. Yıldırım, 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından partisi tarafından sürdürülen itiraz süreçleriyle ilgili, "Oylar sandıkta iç edilmiştir, bu kadar açıktır. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır. Seçimde yapılan usulsüzlükler, yanlışlıklar, şaibeler, oy hırsızlıklarıyla sınırlı değil. Daha birçok yanlışlar var" dedi.

"BUNU DA İLK KEZ PAYLAŞIYORUM"

"Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir" ifadelerini kullanan Binali Yıldırım, "Seçimden sonra bizi yüzlerce insan aradı. Bunu da ilk kez paylaşıyorum. Sandıklarda üç pusula yerine iki pusula verildiğini söylüyor insanlar. Yani ilçe belediye başkanı adayına pusulası, belediye meclis adayının pusulası, büyükşehir adayının pusulası verilmiyor bazı sandıklarda. Bu da üzerinde durulması gereken önemli bir konudur" diye de konuştu.

Yıldırım, "Bu toplantı ile başta İstanbullu hemşerilerimiz olmak üzere halkımıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Neden böyle bir toplantı yapmak hasıl oldu? Bildiğiniz gibi 31 Mart seçimleri Türkiye’de ve İstanbul’da gerçekleşti. Seçimlerden hemen sonra iki açıklama yapıldı. Seçim gecesi önce CHP adayı rakam vererek kazandığını ilan etti. 29 bin 500 civarında oy farkıyla kazandığını ifade etti. Biz de aynı gece 11’i 25 geçe eldeki bilgilere göre biz kazandığımızı söyledik" ifadelerini kullandı.