Binali Yıldırım: “Bu seçimlerde organize kötülük yapılmıştır”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir, murdar etinde kavurması olmaz diyerek, “Yeninden sayımlarda 5 bin 500 oy bana 500 rakibe çıkıyor. Bu normal mi? Bu sorunun cevabını bekliyorum.Bu bile ciddi şüpheler organize kötülüğün olduğunu ortaya koyuyor. Bu seçimlerde organize kötülük yapılmıştır” dedi. 31 Mart Yerel Seçimlerinin yapılmasının 15’inci gününde İstanbul’un bazı ilçelerinde sayımlar devam ederken Cumhur İttifakının AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda basın mensuplarıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıya Yıldırım’ın yanı sıra İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ve basın mensupları katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Binali Yıldırım, “Bildiğiniz gibi 31 Mart Yerel Seçimleri Türkiye’de ve İstanbul’da gerçekleşti. Seçimlerden hemen sonra 2 açıklama yapıldı. Seçim gecesi önce CHP adayı rakam vererek kazandığını iddia etti. 29 Bin 500 civarıyla kazandığını söyledi. Bizde aynı gece eldeki bilgilere göre kazandığımızı söyledik. Evvelsi gün YSK Başkanı Sadi Güven bey açıklama yaptı. 27 bin 889 oy ile İmamoğlu’nun önde olduğunu ifade etti. Böylece sandık sonuçlarına dair ilk bilgilerle beraber seçim esnasında seçim tamamlandıktan sonra ortaya çıkan anormal ilişkiler şaibeler ve yolsuzluklar gibi gündeme geldiğini hep beraber gördük. Bu seçimleri ikiye ayırmak gerekir. Biri seçim günü yapılan işlemler idari işlemler, ikincisi de seçim sonrası sonuçlarına yönelik itirazların değerlendirildiği yargısal süreçtir. Yargısal süreç şu an itibariyle devam ediyor. Burada gerek AK Parti diğer partiler CHP ve MHP çeşitli yerlerde itirazlarda bulundu. Ben kısaca itirazlarını listesini söylemek istiyorum” dedi.

“Oyların tamamı sayılsaydı sonuçlar böyle olmayacak, fark kapanıp tersine dönecekti”

Yıldırım, “2014 yılı seçimlerden AK Parti 84 itiraz yapmış. 77’si red, 7’i kabul edilmişti. CHP 45 itiraz yapmış, 4’ü kabul 41’i reddedilmiş. Bu şekilde gidiyor 191 tüm Türkiye’de seçimlere itiraz olmuş. 19’u kabul diğerleri reddedilmiş. 2019 yılı seçimlerinde toplamda 522 itiraz var. Bunun 485’i itiraz görmüş 13’üde kabul edilmiş. Burada tüm partiler var. Dolayısıyla herkes itiraz hakkını kullanmış ve kullanmaya devam ediyor. Bu itiraz süreci seçim kültürümüzde her seçimde olmuştur. İlk itiraz 1946’da olmuştur. Yarı serbest seçimlerdir, onu da CHP yapmıştır. Açık oy gizli tasnif olmasına rağmen itiraz yapan CHP’dir. İtiraza tahammülsüzlük anlaşılabilir değildir. CHP 2012 Ankara seçimlerinde itiraz süreçlerinden sonra hem AYM’ye hem de AİHM’ye götürmüştür. Biz hukukun peşindeyiz, biz vatandaşlarımızın verdiği oyu sandıkta hiç edilmesini önüne geçmeye çalışıyoruz. Onu da kısmen başardık. Başlarda 29-27 bin açıklanmıştı, bugün 12-13 bin seviyesine gidilmiştir. Dikkatiniz çekmek isterim, 2 parti 2 aday birbirine yakın oy aldığı halde neden aradaki fark benim lehime artmaktadır. Normalde yanlışlık varsa her 2 aday içinde böyle olması icap eder, düzeltmeye itiraz kalmaz. Oylar sandıktan hiç edilmiştir, oylarımız karşı adaya yazmıştır. Bugüne kadar oyların sadece yüzde 10’u sayılmıştır. Biz eminiz ki oylarım tamamı sayılmış olsaydı, CHP rıza gösterseydi, mutlaka seçimin sonucu böyle olmayacaktı. Bu fark kapanacak ve tersine dönecekti. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şunu da her 2 halde söylemek isterim. Seçimin bu şekle dönüşmüş olması şaibe ile bir başkan olması hoş bir şey olmazdı. Başkanın güçlü şekilde görev yapması halkın beklediği hizmeti yerine getirmesi arzusudur” ifadelerini kullandı.