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Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2019 19:25 | Son Güncelleme

ERDOĞAN İLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜLER AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya’daki temasları kapsamında 8 çocuklarından 6'sında kas erimesi olan Katı ailesini ziyaret etti.

Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil (2)

ERDOĞAN İLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜLER
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya’daki temasları kapsamında 8 çocuklarından 6'sında kas erimesi olan Katı ailesini ziyaret etti. Yıldırım, Malatya Valiliği ve esnaf ziyareti sonrası Emine ve İbrahim Katı çiftinin çocukları Yeter, Ümmü Gülsüm, Ilgın, Mehmet, Yunus ile Ali'yi Beylerbaşı mahallesindeki evlerinde ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Ziyarette Yıldırım aileyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefondan görüntülü olarak görüştürdü.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

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Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil (2)Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil (2)Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil (2)Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil (2)

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