Binali Yıldırım: “Çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak davranmalı"

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kurumların veri tabanlarının kopyalanması iddiası üzerine açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Tabi ki belediye başkanı kurumla ilgili yapması gereken her türlü denetimi incelemeyi yaptırabilir, ama bütün iş ve işlemlerin hukukun içerisinde olması ve belediyedeki yöneticileri çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak davranması esas olmalıdır” dedi.

Binali Yıldırım, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesinde inşa edilen Şah Nakşibendi Camii’nin açılış törenine katıldı. Burada Yıldırım’a Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de eşlik etti. Törenden sonra kurdele kesilerek cami hizmete açılmış oldu. Açılışın ardından Binali Yıldırım, basın mensuplarına seçimlerle ilgili açıklamalar yaptı. Yıldırım, “Seçimler bitti, tamamlandı. Ve il seçim kurulu da itirazları sonuçlandırıp mazbatayı sayın İmamoğlu’na verdi. Ben de kendisine hayırlı olsun dedim aynı gün. Tabii partimizin, AK Parti’nin Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçimin sonuçlarıyla ilgili itiraz süreci hala Yüksek Seçim Kurulunda devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu tabii ki bu konuda karar verecektir. Şimdilik durum budur. Hayırlı olsun memleketimize İstanbul’umuza. Bu konuda söyleyeceklerim bundan ibaret” şeklinde konuştu.

Ayrıca Yıldırım, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hayırlı olsun dileklerini ilettiğini söyleyerek, “Sosyal medya mesajıyla hayırlı olsun dedim, eğer duymayanlar varsa bu vesile ile tekrar etmiş oldum” dedi.

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşların sistemindeki altyapıların ve veri tabanlarının kopyalanması iddiaları üzerine konuştu. Yıldırım, “Sayın İmamoğlu bunu yalanladıysa çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ortalıkta evraklar dolanıyor dolayısıyla birisi herhalde başkanın imzasını taklit etti böyle bir yazılı talimat yaptı. Eğer böyleyse bu daha vahim bir şey. Umarım öyle değildir. Tabi ki belediye başkanı kurumla ilgili yapması gereken her türlü denetimi incelemeyi yaptırabilir, ama bütün iş ve işlemlerin hukukun çerisinde olması ve belediyedeki yöneticileri çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak davranması esas olmalıdır. Şimdi artık İstanbullunun beklediği bir an önce hizmetlerin ivedi olarak yerine getirilmesidir. Ben ülkeme bugüne kadar çeşitli sorumlulukları alarak hizmet ettim. Konumum makamın ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğim hiçbir zaman makam koltuk peşinde koşan olmadım. Tek hedefim bütün işleri yaparken insanımızın yaşam kalitesini artırmak, hayatını kolaylaştırmak ve mutlu olduğunu görmek olmuştur. Benim için en büyük makam insanların gönlünde olan makamdır. Eğer bu yönde katkı sağlamışsak mesafe almışsak Rabbime hamd ederim. Ama şu da bilinmeli ben hali hazırda İzmir milletvekiliyim bu sorumluluğum da devam ediyor” dedi.