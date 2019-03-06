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Binali Yıldırım Çamlık Millet Kütüphanesi'ni açtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 17:34 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Küçükçekmece Çamlık Millet Kütüphanesi'ni açtı.

Binali Yıldırım Çamlık Millet Kütüphanesi'ni açtı

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Küçükçekmece Çamlık Millet Kütüphanesi'ni açtı.

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına devam ediyor. Seçim gezileri kapsamında bugün Küçükçekmece’yi ziyaret eden Yıldırım, hiç çivi kullanılmadan ahşaptan inşa edilen ve 50 bin kitaba ev sahipliği yapacak Çamlık Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Yıldırım, bu sırada çevrede bulunan 'Mızmız' isimli bir kediyi fark edince kucağına alıp sevdi.

Binali Yıldırım Çamlık Millet Kütüphanesi'ni açtı

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