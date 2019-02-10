Binali Yıldırım, Çankırılılarla buluştu

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "15 Temmuz, alçak FETÖ'cülerin kalkışması darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın hayatına kastetmeye çalıştıkları, bu ülkenin seçilmiş başbakanına kurşun sıktıkları o karanlık gecede, bu alçakları perişan edecek, yaptıklarına bin pişman edecek kararları Ilgaz'da aldım, Çankırı'da aldım. İkinci İstiklal Savaşının merkezi de Çankırı'dır." dedi.

Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen "Büyük Çankırı Gecesi"nde, uzun bir süre ulaştırma bakanlığı yaptığını hatırlattı.

Çankırılıların Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi için her zaman büyük fedakarlıklar gösterdiğini anlatan Yıldırım, Çankırı'nın Balkan Harbi'nde ve Birinci Dünya Savaşı'nda en fazla kayıp veren illerden olduğunu, Kurtuluş Savaşı'na da büyük destek verdiğini vurguladı.

Yıldırım, İstanbul'da yaşayanların büyük bir kısmının Çankırılılardan oluştuğunu dile getirerek, "Hemşehri buluşmaları İstanbul'un en güzel etkinliklerinden bir tanesi. Böylesine güzel buluşmalar memleketimize duyduğumuz hasretimizi gidermeye vesile oluyor. Hemşehrilerin birbiriyle kucaklaşmasına, buluşmasına fırsat tanıyor. Aynı zamanda da memleketimizin, ortak sorunlarımızın konuşulmasına da yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.