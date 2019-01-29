Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı: İstifa edeceğim

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı'ndan istifa edeceğini açıkladı. CNN Türk ekranlarında katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Yıldırım, "Adaylık başvurum yapıldığından itibaren istifa edeceğim" dedi. İstanbul'la ilgili soruları yanıtlayan Binali Yıldırım, 16 yaşında geldiği İstanbul'da ömrünün geçtiğini söyledi. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hiçbir şekilde görüş ayrılığı yaşamadığını söyledi. Yıldırım, duruşuyla ilgili bir soru üzerine şöyle konuştu: Duruşumda bir sorun yok! Duruş başka omurgasızlık başka. Yıldırım'ın konuşmasından satır başlıkları şöyle: "O sıralar CHP adayı "İstanbul, Ankara'dan yönetilemez" dedi. Ben ona cevap olarak dedim. Çünkü İstanbul, Ankara'ya, Ankara da İstanbul'a muhtaç. Gelir kaynakları Ankara'dan geliyor. Merkezi yönetimle belediyelerin, yerel yönetimlerin ahenk içerisinde çalışması esastır. Aksi takdirde yönettiğimiz insanlar mağdur olur, herşey yüz üstü kalır. Bu sözü söyleyen arkadaşımız kısa süre sonra genel başkanımız talimat verdi, "Belediyeler ücretler şöyle olacak, böyle olacak" dedi. Hatırlamak lazım İstanbul 90'lı yıllarda ne haldeydi? 2000'den sonra doğanlara İstanbul'da su olmadığını, Haliç'in pis koktuğunu söyleseler herhalde "Annemiz, babamız hayal" gördü diye bize şaşarlardı.

"HİÇBİR ZAMAN GÖRÜŞ AYRILIĞIMIZ OLMADI" Adaylığımla Cumhurbaşkanlığı arasında görüş ayrılığı diyorsunuz değil mi? Acaip! Yani soru acayip! Sayın Cumhurbaşkanımızla hiçbir şekilde görüş ayrılığımız olmaz. Konuşur, istişare ederiz, anlaştığımız konular, olur anlaşamadığımız mesele olur, karara bağlarız, iş bitmiştir. "CUMHURBAŞKANIMIZ RAHAT ETMEK İSTEYENLERİ SEVMEZ" Cumhurbaşkanımızın hayatı insanlarla haşır-neşir olmakla geçmiş. Cumhurbaşkanımız rahatı sevmez, rahat etmek isteyenleri hiç sevmez. Onun için Cumhurbaşkanımızla çalışmak hiç de kolay bir şey değil. Cumhurbaşkanımız seçimlerde belki de hepimizden fazla çalışacak. Biz İstanbul'da çalışacağız. Cumhurbaşkanımız bütün Türkiye'yi dolaşacak. Hükümetin, yerel yönetimlerin projelerini, hizmetleri enine boyuna anlatacak. "DURUŞUMDA BİR SORUN YOK! DURUŞ BAŞKA OMURGASIZLIK BAŞKA" Olumlu bir insanım. Yani ne demek duruşum yok. Benim duruşum bellidir, duruşum millete hizmettir. Duruşta bir sorun yok. Duruş başka, omurgasızlık başka. Hizmeti ibadet bilirim, milletim ne dediyse ben onu yaparım. Liderimle beraber millete hizmet yolundayım. Bundan sonra da elimizden geldiğince en güzel şekilde, İstanbul bize fırsat, yetki verirse en güzel hizmeti İstanbul'a yapacağız. Biz bunu Türkiye'de yaptık, şimdi çok daha detaylısını İstanbul için yapacağız.