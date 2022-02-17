Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile konuştu! Telefonu ısrarla çalınca…

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu programa katılan Binali Yıldırım canlı yayında cep telefonuna cevap verince ilginç anlar yaşandı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı katıldığı canlı yayında EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ısrarla aradı. Telefona cevap veren Yıldırım, Yılmaz'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı elektrik tarifelerindeki yeni düzenleme müjdesi üzerine konuştu. Ahmet Hakan da, "Türk televizyon tarihinde bir ilk olabilir" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ DÜZENLEMEYİ KONUŞTULAR

Yıldırım, erken seçim iddialarına yanıt verirken bu sırada kendisini ısrarla arayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'a yanıt verdi. Yıldırım, EPDK Başkanı Yılmaz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasında, elektrik faturalarıyla ilgili yeni düzenlemenin sinyalini vermesini konuştu.

AHMET HAKAN ŞAŞIRDI

Yıldırım'ın Yılmaz ile canlı yayında yaptığı telefon konuşması sırasında gülümseten anlar yaşandı. Programın sunucusu Ahmet Hakan da şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Türk televizyon tarihinde bir ilk olabilir" ifadelerini kullandı.



