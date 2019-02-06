Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Gebze-Halkalı banliyö hattının Mart ayının 10'undan itibaren yolculu seferlerine başlayacak hale geleceğini belirterek, "Bu biraz uzun sürdü. Bu aslında Marmaray'ın ikinci bölümüdür." dedi.

A Haber'de "Binali Yıldırım ile Özel" programına katılan Yıldırım, FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi yaptığı konuşmalarla ilgili görüntülerin izletilmesi üzerine, o gece olayı sevk ve idare etmek için ayrıca 200'den fazla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

O gece ülkenin büyük bir felaketin eşiğinden döndüğünü, asker kılığına giren teröristlerin vatandaşların üzerine ateş ettiğini, devletin tankını, uçağını ve helikopterini çalarak, bu olayı gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım, 251 kişinin şehit, 2 bin 194 gazi olduğunu kaydetti.

Yıldırım, o gece medyanın da büyük bir iş yaptığını, ülkenin demokrasinin, geleceğinin teminat altına alınması için büyük bir mücadele verdiğini, askerin, polisin de sahada olduğunu, milletin de meydanlara indiğini, halkın gücünün tankın gücünü yendiğini vurguladı.