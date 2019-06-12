Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

İşte Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları: Gazetecilere hiçbir soru kısıtlaması yapmam, ayakkabı numaramı bile sorabilirsiniz. Arkadaşımız bir yalan söyledi yalanı yatsı olmadan ortaya çıktı, hala o yalanı nasıl döndürürüm çabasında. Üzülüyorum. Yalanı da hatayı da kabul etmek erdemdir. Yalan ortaya çıktı, eyvallah, özür dile. Ne kaybedersin? Soruları istemiş dedi, ispat et. Moderatör çıktı dedi ki bizden istemedi dedi. "ŞAŞIRTMA YAPMAK İSTEDİM" İki sebepten dolayı Uğur Dündar'ı teklif ettim. Yandaş televizyonda yaparlar kendin çal kendin oyna yaparlar dediler. Burada bir şaşırtma yapmak istedim. Açık taraf olan biri. Benim için hiç mahzuru yok. Yeter ki bahaneleri kalmasın. Niye vazgeçtiğini anlayabilmiş değiliz. Sen soru soracaksın biz cevap vereceğiz, adaylar demokrasi bundan nasıl zarar görecekler dedim. Ben de tam onun için Dündar ismini telaffuz ettim. Niye? Bir kutuplaşmadır gidiyor. Böyle mi kardeşim, madem ki bu kutuplaşmayı yumuşatacak bir süreç için Uğur Dündar bu işi üstlensin. Bu şekilde bir iletişim kurulsun. Bu fırsatı değerlendirebilirdi. Ancak büyük bir ihtimalle CHP'nin telkiniyle bu yayını yapmaktan vazgeçti.

"UĞUR DÜNDAR CHP'NİN TELKİNİYLE BU YAYINI YAPMAKTAN VAZGEÇMİŞ OLABİLİR" Kendisinin açıklamaları ne kadar kabul gördü ikna edici oldu bilemem. Ben ikna olmadım. CHP'nin telkini ile bu yayından vazgeçmiş olabilir. İsmail Küçükkaya'yı ben eskiden beri tanırım, ulaştırma muhabiriydi. İsmail Küçükkaya kendi işini yapmaya çalışan ama düşüncesi de bilinen bir arkadaşımız. ORTAK YAYININ DETAYLARI Genel Başkan Yardımcıları bugün detayları konuştu. Her adaya 15 soru sorulacak. Her soru içi 3 dakika ayrılacak. İsmail Küçükkaya isminde her iki tarafta mutabık kaldı. Bu programın bir özelliği herhangi bir televizyon kanalının logosuyla yapılmayacak, bir stüdyoda yapılacak. Bizde söz ağızdan çıkar karşı tarafta karar değişikliği olursa bunu bilemem. Soru sordu, soru hoşumuza gitmedi onu gözden uzaklaştırmak, unutturmak benim yapacağım bir şey değil, yapmam. Ama CHP adayının öyle bir huyu var. O diyebiliyor. Ne isterse sorsun biz de sorularına samimiyetle cevap verelim. 'GÖRÜNTÜLER VAR' (Ordu-VIP gerginliği) Özür dilese daha şık olurdu, bu kadar konuşulmazdı. Görüntüler var. Görüntüler olsa da olmasa da bu lafı bir başka lafla tevil etmeye çalışmak işi hafifletmez.