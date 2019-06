Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

Arkadaşımız bir yalan söyledi yalanı yatsı olmadan ortaya çıktı, hala o yalanı nasıl döndürürüm çabasında. Üzülüyorum. Yalanı da hatayı da kabul etmek erdemdir. Yalan ortaya çıktı, eyvallah, özür dile. Ne kaybedersin? Soruları istemiş dedi, ispat et. Moderatör çıktı dedi ki bizden istemedi dedi.

"UĞUR DÜNDAR CHP'NİN TELKİNİYLE BU YAYINI YAPMAKTAN VAZGEÇMİŞ OLABİLİR"

Kendisinin açıklamaları ne kadar kabul gördü ikna edici oldu bilemem. Ben ikna olmadım. CHP'nin telkini ile bu yayından vazgeçmiş olabilir. İsmail Küçükkaya'yı ben eskiden beri tanırım, ulaştırma muhabiriydi. İsmail Küçükkaya kendi işini yapmaya çalışan ama düşüncesi de bilinen bir arkadaşımız.

ORTAK YAYININ DETAYLARI

Genel Başkan Yardımcıları bugün detayları konuştu. Her adaya 15 soru sorulacak. Her soru içi 3 dakika ayrılacak. İsmail Küçükkaya isminde her iki tarafta mutabık kaldı. Bu programın bir özelliği herhangi bir televizyon kanalının logosuyla yapılmayacak, bir stüdyoda yapılacak. Bizde söz ağızdan çıkar karşı tarafta karar değişikliği olursa bunu bilemem. Soru sordu, soru hoşumuza gitmedi onu gözden uzaklaştırmak, unutturmak benim yapacağım bir şey değil, yapmam. Ama CHP adayının öyle bir huyu var. O diyebiliyor. Ne isterse sorsun biz de sorularına samimiyetle cevap verelim.

'GÖRÜNTÜLER VAR'

(Ordu-VIP gerginliği) Özür dilese daha şık olurdu, bu kadar konuşulmazdı. Görüntüler var. Görüntüler olsa da olmasa da bu lafı bir başka lafla tevil etmeye çalışmak işi hafifletmez.