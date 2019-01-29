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Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 21:05 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Buket Aydın'ın sunduğu "40" programında soruları yanıtlıyor. Binali Yıldırım, "Meclis başkanlığını bırakacağım." dedi.

Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtlıyor

TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, aday gösterildikten sonra ilk kez bir televizyon programına konuk oluyor.

Buket Aydın: Benim sizinle hayatımın sonuna kadar unutamayacağım bir anım var. Kötü bir gündü ama şu an hepsi geride kaldı. Biz sizinle 15 Temmuz Darbe gecesi bir telefon bağlantısı yapmıştık. Herkes ne olduğunun cevabını arıyordu ve siz canlı yayına bağlanarak ilk kez o gece ne olduğunu ne yapılmaya çalışıldığını anlattınız ve 15 Temmuz gecesi olan bitenin sonradan da sıkça kullanacak tanımını söylediniz. Yani “kalkışma” kelimesini kullandınız. Sonra da işin yönünü bu kelime belirledi. (hatta o anları sorudan önce bir hatırlayalım) kalkışma kelimesini aklınıza getiren neydi? Tarihe geçecek bir kelime olduğunu düşünmüş müydünüz?

Binali Yıldırım: Öncelikle Rabbim bu millete bir daha böyle vahim bir gece yaşatmasın. O geceyi her düşündüğümde yüreğim ağırlaşıyor ve o gece yaşananlar tek tek gözümün önüne geliyor. Köprüyü tutmuşlar. Kim tutmuş ne olmuş deyince kısa bir bilgi aldık ve Tuzla'daki evimde yaklaşık 45 dakika anlamaya çalıştık. Bunun silahlı kuvvetler içinde asker kılığına girmiş teröristler tarafından yapıldığını anladık. 'Kalkışma' durum tespiti yaptıktan sonra söylediğimiz bir sözdür.

“KALKIŞMA” KELİMESİNİ KULLANDIĞINIZ O GÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE NELER DEĞİŞTİ?

Binali Yıldırım: O gece Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutan ve biz olay tespitini yaptıktan sonra yapmamız gerekene karar verdik. Milletimizi meydanlara davet ettik. Savcılar harekete geçti. Tutuklamalar başladı. Medyamız, sizler müthiş bir vatanseverlik örneği gösterdiniz.

Eskiden darbelerde sessiz kalınırdı. Bu darbe girişiminde, bu kalkışma ile birlikte millet demokrasiye, bayrağa, milli iradeye sahip çıkacağını

ADAY OLDUĞUNUZ AÇIKLANDIKTAN SONRA İLK BASIN TOPLANTINIZDA "İSTANBUL ANKARA'DAN YÖNETİLEMEZ, ANKARASIZ DA YÖNETİLEMEZ" DERKEN NE KAST ETTİNİZ?

Binali Yıldırım: Bu geçerli olan bir şey değil. İstanbul Ankara'ya, Ankara İstanbul'a muhtaç. Bütçe gelir kaynakları Ankara'dan geliyor. Merkezi yönetimlerin ahenk içinde çalışması esastır. Kavga ederlerse zaman kaybı olur, hizmet olmaz.

ADAYLIĞINIZ AÇIKLANMADAN ÖNCE SAYIN CUMHURBAŞKANI İLE ARANIZDA BAZI GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLDUĞUNA İLİŞKİN SPEKÜLASYONLAR YAPILDI. BİRAZ O SÜRECİ ANLATIR MISINIZ? ADAYLIĞINIZLA İLGİLİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA ARANIZDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLDU MU?

Binali Yıldırım: Acayip. Soru acayip. Farklı düşündüğümüz olur istişare eder, anlaştığımız, anlaşamadığımız konular olur. Karar verildikten sonra farklı düşünmeyiz. Cumhurbaşkanımız ile her konuyu konuştuk. Tartıştık. Sonuçta verdiğimiz kararın arkasında kaya gibi durduk.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM KAMPANYANIZDA YER ALACAK MI? BERABER MİTİNGLER YAPACAK MISINIZ?

Binali Yıldırım: Yani ne demek? Gayet tabi yer alacak. Zaten Cumhurbaşkanı 'yapma' deseniz de yapar. Onun hayatı vatandaşlarla haşır neşir olmakla geçmiş. Cumhurbaşkanımız rahatı sevmez. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızla çalışmak çok kolay bir şey değil. 50'den fazla şehirde miting yapacak, bu kampanyada belki de hepimizden fazla çalışacak. Biz İstanbul'da yapacağız. Ama Cumhurbaşkanımız tüm Türkiye'yi dolaşacak.

BAKANLIK DİYORLAR TAMAM DİYORSUNUZ. BAŞBAKANLIK DİYORLAR TAMAM DİYORSUNUZ. MECLİS BAŞKANLIĞI DİYORLAR TAMAM DİYORSUNUZ. ŞİMDİ DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI… HER ŞEYE TAMAM DEDİĞİNİZ İÇİN SİZİ ELEŞTİRİYORLAR. DURUŞUNUZ YOK MU?

Binali Yıldırım: Yani ne kadar güzel. Hiçbir şeye itiraz etmiyorum. Yani ne demek duruşum yok. Benim duruşum bellidir. Duruşum millete hizmettir. Duruş başka omurgasızlık başka. Ben omurgasız bir insan değilim. Hizmeti ibadet bilirim. Milletim ne dediyse ben onu yaparım. Bundan sonra da elimizden geldiğince İstanbullular bize yetki verirse en güzel hizmeti İstanbul'da yapacağız. Biz bunu Türkiye'de yaptık. Şimdi çok daha detaylısını, daha kolayını önümüzdeki dönemde İstanbul'da yapacağız.


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