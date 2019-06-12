Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtlıyor

İşte Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Gazetecilere hiçbir soru kısıtlaması yapmam, ayakkabı numaramı bile sorabilirsiniz.

Arkadaşımız bir yalan söyledi yalanı yatsı olmadan ortaya çıktı, hala o yalanı nasıl döndürürüm çabasında. Üzülüyorum. Yalanı da hatayı da kabul etmek erdemdir. Yalan ortaya çıktı, eyvallah, özür dile. Ne kaybedersin? Soruları istemiş dedi, ispat et. Moderatör çıktı dedi ki bizden istemedi dedi.

"UĞUR DÜNDAR CHP'NİN TELKİNİYLE BU YAYINI YAPMAKTAN VAZGEÇMİŞ OLABİLİR"

İki sebepten dolayı Uğur Dündar'ı teklif ettim. Yandaş televizyonda yaparlar kendin çal kendin oyna yaparlar dediler. Burada bir şaşırtma yapmak istedim. Açık taraf olan biri. Benim için hiç mahzuru yok. Yeter ki bahaneleri kalmasın. Niye vazgeçtiğini anlayabilmiş değiliz. Sen soru soracaksın biz cevap vereceğiz, adaylar demokrasi bundan nasıl zarar görecekler dedim. Ben de tam onun için Dündar ismini telaffuz ettim. Niye? Bir kutuplaşmadır gidiyor. böyle mi kardeşim, madem ki bu kutuplaşmayı yumuşatacak bir süreç için Uğur Dündar bu işi üstlensin. Bu şekilde bir iletişim kurulsun. Bu fırsatı değerlendirebilirdi. Ancak büyük bir ihtimalle CHP'nin telkiniyle bu yayını yapmaktan vazgeçti.

(Ordu-VIP gerginliği) Görüntüler var. Görüntüler olsa da olmasa da bu lafı bir başka lafla tevil etmeye çalışmak işi hafifletmez.

