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Binali Yıldırım, çatık kaşlı portresini görünce espriyle patlattı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.08.2019 10:01 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da çatık kaşlı portresini görünce espriyle patlatarak beraberindekileri kahkahaya boğdu.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da çatık kaşlı portresini görünce espriyle patlatarak beraberindekileri kahkahaya boğdu. Yıldırım, “Ya ben böyle çatık kaşlı mıyım. Bu herhalde seçim sonucu açıklanırken yapılmış” dedi.
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım, ziyaretleri sırasında çocuklarla yakından ilgilenirken bakırcıları ziyaretinde ise girdiği bakırcı dükkanında bakır tabağı önüne alarak işleme yapmaya çalıştı. Yıldırım’a ayrıca kendi portresinin çizili olduğu bakır tabak hediye edildi. Çatık kaşlı portresini gören espriyle patlatarak, “Ya ben böyle çatık kaşlı mıyım? Bu herhalde seçim sonucu açıklanırken yapılmış” dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Erzincan’a gelen Yıldırım, Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım, daha sonra ise şehir merkezinde bulunan Yer altı Çarşısı’nda ki bakırcı esnafı ile sohbet etti. Bakırcılarla sohbet eden Binali Yıldırım, burada bakır işlemeyi de ihmal etmedi. Yıldırım’a ayrıca bir bakır ustası ve ressam olan Yusuf Babaoğlu tarafından çizilen portresi hediye edildi.

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