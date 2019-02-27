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Binali Yıldırım, Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz’a destek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Çekmeköy’de bir kahvaltı programına katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Çekmeköy’de bir kahvaltı programına katıldı. Burada kadın seçmenlere hitap eden Yıldırım, AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz’a destek istedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bugün Çekmeköy Doğa Parkı’nda bir kahvaltı programına katıldı. Burada kadın seçmenlerle birlikte kahvaltı yapan Yıldırım’a, AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz da eşlik etti. Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada kadınların toplumdaki yerinin önemine vurgu yaptı. Başta eşi olmak üzere tüm kadınlara teşekkür eden Yıldırım, “Her başarılı erkeğin arkasında değil yanında mutlaka güçlü bir kadın vardır” ifadelerini kullandı. Yıldırım yaptığı konuşmada; “bakan olabilirsiniz, başbakan olabilirsiniz, cumhurbaşkanı da olabilirsiniz ama size bakan bir bakanın olduğunu unutmayın” diyerek kadınların önemine dikkat çekti. Ayrıca Yıldırım; “Üniversitelerdeki öğrenci sayılarının büyük çoğunluğunu kız öğrenciler oluşturuyor bu çok güzel” diyerek bayanların eğitime önem vermesini ve bunun gerekli bir durum olduğunu ifade etti.
Binali Yıldırım, burada kadın seçmenlere yaptığı konuşmasında, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den Çekmeköy Belediye Başkan Adayı olan Ahmet Poyraz’a destek istediğini belirterek, İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı olan kendisini de unutmamalarını söyledi.

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