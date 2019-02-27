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Binali Yıldırım Çekmeköy'de kanaat önderleriyle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 20:48 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Herkesin hemfikir olduğu bir konu İstanbul'da trafik. İstanbul gibi dar bir alanda 15 milyonun yaşadığı bu şehirde trafik problemi mutlaka olacak. Buradan açık söylüyorum; kim 'İstanbul'da trafik problemini yüzde yüz çözerim' diyorsa, biliniz ki doğru söylemiyor. Benim ömrüm bu işlerle geçti" - "Yapacak o kadar çok iş var ki, bize yetki verirseniz, 31 Mart'ta kararınız bizden yana olursa, Sultanbeyli-Çekmeköy arasındaki hattı (metro) hızlı bir şekilde ele alacağız ve tamamlayacağız. Bu hat 4 ayrı mahalleye de hizmet edecek"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Herkesin hemfikir olduğu bir konu İstanbul'da trafik. İstanbul gibi dar bir alanda 15 milyonun yaşadığı bu şehirde trafik problemi mutlaka olacak. Buradan açık söylüyorum; kim 'İstanbul'da trafik problemini yüzde yüz çözerim' diyorsa, biliniz ki doğru söylemiyor. Benim ömrüm bu işlerle geçti." dedi.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Çekmeköy'ün hem ikinci hem de üçüncü köprüye bağlantıları olan, gittikçe değeri daha çok takdir edilen bir ilçe olduğunu belirten Yıldırım, "2009 yılında Çekmeköy metrosunun temelini sizlerle beraber burada attık. O günlerde bu metronun yapılacağına çok fazla ihtimal verilmiyordu. Biraz uzadı. İstanbul’un şartlarını biliyorsunuz. İstanbul hızlı büyüyen bir şehir." ifadelerini kullandı.

Nasıl planlanırsa planlansın, gecikmeler yaşanabildiğinin altını çizen Yıldırım, İstanbul'un altyapı haritası bulunmadığını söyledi.

Çekmeköy metrosuyla 16 merkeze gidilebildiğini, aktarmalarla beraber hem Avrupa Yakası'nda hem Anadolu Yakası'nda 16 noktaya sefer yapılabildiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda dünyada bir yarışma yapıldı. Sürücüsüz, makinistsiz metro sınıfında Avrupa'nın birinci, dünyanın üçüncü en iyi metrosu seçildi. Taşıma kapasitesi bir seferde 500 kişiden fazla. Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy hattıyla toplu taşımadaki çile azaldı. Diyorsunuz ki; metroya ulaşmakta sıkıntı var. Bunun da farkındayız. Yapacak o kadar çok iş var ki, bize yetki verirseniz, 31 Mart'ta kararınız bizden yana olursa, Sultanbeyli-Çekmeköy arasındaki hattı hızlı bir şekilde ele alacağız ve tamamlayacağız. Bu hat 4 ayrı mahalleye de hizmet edecek. Tam anlamda buradan Sultanbeyli'ye 16 dakikada gitmek rahat bir şekilde mümkün olacak. 9 istasyonla 3 ilçeyi birbirine bağlamış olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Yenidoğan Şehir Hastanesiyle bağlantısı var. Çekmeköylüler, Sultanbeyli metrolarına aktarma yapabilecek. Herkesin hemfikir olduğu bir konu İstanbul'da trafik. İstanbul gibi dar bir alanda 15 milyonun yaşadığı bu şehirde trafik problemi mutlaka olacak. Buradan açık söylüyorum; kim 'İstanbul'da trafik problemini yüzde yüz çözerim' diyorsa, biliniz ki, doğru söylemiyor. Benim ömrüm bu işlerle geçti."

- "İstanbul’un içinde trafik akacak, durmayacak"

Binali Yıldırım, doğudan batıya Türkiye’yi bölünmüş yollarla donattıkları, yedi tepeli İstanbul’a 7 mega proje yaptıklarını anlattı.

İstanbul’un Türkiye’ye ve dünyaya ulaşımında hiçbir probleminin kalmadığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ne kaldı geriye? İstanbul’un içindeki trafiği rahatlatmak kaldı. Ben size şunu garanti ediyorum. İstanbul’un içinde trafik akacak, durmayacak, mutlaka yürüyecek. Yoğun saatlerde daha düşük hızla, normal saatlerde hız sınırı neyse o hıza kadar çıkabileceksiniz. Bugün şehir içinde ortalama seyahat süresi 55 dakika. Bunu 35 dakikaya düşüreceğiz. Dur-kalklar azalacak. Araçlar daha az tamire gidecek. Daha az yakıt tüketecekseniz. Seyahat eziyet olmaktan çıkacak. Toplu ulaşımın, İstanbul’daki payı yüzde 18. Metroların, 170 kilometre başlamış 20 proje var. Bunları tamamladığımızda pay yüzde 48'e çıkacak. Yüzde 48 de kara yolu var. Etti 96. Yüzde 4 de deniz. Bazıları diyor ki; 'İstanbul’un trafik sorunu yüzde yüz denizle çözülür.' Nasıl gezilecek kardeşim? Benim ömrüm denizde geçti. Herkes karşıdan karşıya mı geçiyor? Denizin payı sınırlıdır. Eskiden fazlaydı. Köprüler yokken, Marmaray yokken karşıdan karşıya sadece deniz kullanılıyordu."

İstanbul'da İkinci büyük problemin otopark olduğunu belirten Yıldırım, yolların yüzde 40’ının otopark olarak kullanıldığını hatırlatarak, "Aynen damarlarda plak oluşması gibi. Damar daralınca kan dolaşımında sıkıntı yaşanıyor, tıkanıklık meydana geliyor. Bu yollardaki araçları otopark alanlarına çekmemiz lazım. Bunların hesaplarını da yaptık, 5 yılda 240 bin kapasiteli otopark yapacağız. Aktarma istasyonları da olacak." dedi.

Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"5 yıl içerisinde şöyle bir hedef var. Herhangi bir İstanbullu bulunduğu yerde 10 dakika veya 750 metre hangi yöne yürürse yürürsün, mutlaka toplu taşımaya ulaşacak. İstanbulluların evlerine 5 dakika önce gelmesi parayla ölçülecek bir şey değil. İstanbul’un bir başka önemli problemi deprem, depreme hazırlık. Çalışmalar var ama hala tarihini bilmiyoruz. Ümidimiz olmaması. Olacağını bütün uzmanlar söylüyor ama hazırlanmamız lazım. Şu anda depremle ilgili bizim toplanma yeri problemimiz var. Çok büyük bir deprem olması halinde insanları toplayacağımız alanlar bazı ilçelerde yok. Bunları planlayacağız. İstanbul’un yeşil alan miktarını 55 milyon metrekare arttıracağız. Bunu nasıl sağlayacağız? Silivri’den Tuzlaya kadar 20 tane yeşil vadi projemiz var. Kısaca yeşille maviyi buluşturacağız. İstanbul’un kuzeyi yeşil, güneyi mavi. Yeşile de erişim yok. Maviye de ulaşım yok. Dikey koridorları hem şehrin yeşil alanları, hem de insanların yürümesi için o dereleri tekrar orijinal haline getireceğiz."

Sadece altyapıyı yapmanın yeterli olmayacağının altını çizen Yıldırım, "Şehrin insanlarını, şehirde yaşayanları da şehre dahil etmek, üst yapıya da yatırım yapmak. Bunun için gençlerimize gereken desteği vereceğiz." dedi.

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binali yıldırım Çekmeköy

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