Binali Yıldırım Çekmeköy'de kanaat önderleriyle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Herkesin hemfikir olduğu bir konu İstanbul'da trafik. İstanbul gibi dar bir alanda 15 milyonun yaşadığı bu şehirde trafik problemi mutlaka olacak. Buradan açık söylüyorum; kim 'İstanbul'da trafik problemini yüzde yüz çözerim' diyorsa, biliniz ki doğru söylemiyor. Benim ömrüm bu işlerle geçti." dedi. Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Çekmeköy'ün hem ikinci hem de üçüncü köprüye bağlantıları olan, gittikçe değeri daha çok takdir edilen bir ilçe olduğunu belirten Yıldırım, "2009 yılında Çekmeköy metrosunun temelini sizlerle beraber burada attık. O günlerde bu metronun yapılacağına çok fazla ihtimal verilmiyordu. Biraz uzadı. İstanbul’un şartlarını biliyorsunuz. İstanbul hızlı büyüyen bir şehir." ifadelerini kullandı. Nasıl planlanırsa planlansın, gecikmeler yaşanabildiğinin altını çizen Yıldırım, İstanbul'un altyapı haritası bulunmadığını söyledi.

Çekmeköy metrosuyla 16 merkeze gidilebildiğini, aktarmalarla beraber hem Avrupa Yakası'nda hem Anadolu Yakası'nda 16 noktaya sefer yapılabildiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz aylarda dünyada bir yarışma yapıldı. Sürücüsüz, makinistsiz metro sınıfında Avrupa'nın birinci, dünyanın üçüncü en iyi metrosu seçildi. Taşıma kapasitesi bir seferde 500 kişiden fazla. Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy hattıyla toplu taşımadaki çile azaldı. Diyorsunuz ki; metroya ulaşmakta sıkıntı var. Bunun da farkındayız. Yapacak o kadar çok iş var ki, bize yetki verirseniz, 31 Mart'ta kararınız bizden yana olursa, Sultanbeyli-Çekmeköy arasındaki hattı hızlı bir şekilde ele alacağız ve tamamlayacağız. Bu hat 4 ayrı mahalleye de hizmet edecek. Tam anlamda buradan Sultanbeyli'ye 16 dakikada gitmek rahat bir şekilde mümkün olacak. 9 istasyonla 3 ilçeyi birbirine bağlamış olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Yenidoğan Şehir Hastanesiyle bağlantısı var. Çekmeköylüler, Sultanbeyli metrolarına aktarma yapabilecek. Herkesin hemfikir olduğu bir konu İstanbul'da trafik. İstanbul gibi dar bir alanda 15 milyonun yaşadığı bu şehirde trafik problemi mutlaka olacak. Buradan açık söylüyorum; kim 'İstanbul'da trafik problemini yüzde yüz çözerim' diyorsa, biliniz ki, doğru söylemiyor. Benim ömrüm bu işlerle geçti."

- "İstanbul’un içinde trafik akacak, durmayacak" Binali Yıldırım, doğudan batıya Türkiye’yi bölünmüş yollarla donattıkları, yedi tepeli İstanbul’a 7 mega proje yaptıklarını anlattı. İstanbul’un Türkiye’ye ve dünyaya ulaşımında hiçbir probleminin kalmadığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti: "Ne kaldı geriye? İstanbul’un içindeki trafiği rahatlatmak kaldı. Ben size şunu garanti ediyorum. İstanbul’un içinde trafik akacak, durmayacak, mutlaka yürüyecek. Yoğun saatlerde daha düşük hızla, normal saatlerde hız sınırı neyse o hıza kadar çıkabileceksiniz. Bugün şehir içinde ortalama seyahat süresi 55 dakika. Bunu 35 dakikaya düşüreceğiz. Dur-kalklar azalacak. Araçlar daha az tamire gidecek. Daha az yakıt tüketecekseniz. Seyahat eziyet olmaktan çıkacak. Toplu ulaşımın, İstanbul’daki payı yüzde 18. Metroların, 170 kilometre başlamış 20 proje var. Bunları tamamladığımızda pay yüzde 48'e çıkacak. Yüzde 48 de kara yolu var. Etti 96. Yüzde 4 de deniz. Bazıları diyor ki; 'İstanbul’un trafik sorunu yüzde yüz denizle çözülür.' Nasıl gezilecek kardeşim? Benim ömrüm denizde geçti. Herkes karşıdan karşıya mı geçiyor? Denizin payı sınırlıdır. Eskiden fazlaydı. Köprüler yokken, Marmaray yokken karşıdan karşıya sadece deniz kullanılıyordu."