Binali Yıldırım, cenaze namazına katıldı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski Deniz Nakliyat Genel Müdürü Muzaffer Akkaya'nın eşi Dinemyis Akkaya'nın (73) cenaze törenine katıldı.
Akkaya için Karacaahmet Şakirin Camisi'nde, öğle namazını müteakip tören düzenlendi.
Törende, Akkaya'nın yakınları, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Akkaya'nın yakınları katıldı.
Akkaya'nın naaşı, törenin ardından Etiler Ulus Aile Mezarlığı'na defnedildi.
Dinemyis Akkaya'nın, manken Deniz Akkaya'nın annesi olduğu öğrenildi.
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