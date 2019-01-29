İstanbul (DHA) TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı. Yıldırım, 73 yaşında rahatsızlığından dolayı vefat eden Nermin Kirazlıoğlu'nun Erenköy Zihnipaşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına katıldı.
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