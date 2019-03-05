BİNALİ YILDIRIM, CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, hayatını kaybeden eski Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet
Zeki Şafak'ın (67) cenaze törenine katıldı. Yıldırım, Pendik 15 Temmuz Camisi'ne gelerek, Şafak'ın ailesine taziyelerini iletti. Daha sonra Yıldırım, Mehmet Zeki Şafak'ın tabutunu omuzladı. Cenaze törenine Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım da katıldı.
Görüntü dökümü:
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-Yıldırım'ın gelişi
-Cenaze namazı
-Semiha Yıldırım'ın görüntüsü
-Genel ve detaylar
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