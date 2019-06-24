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Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 18:04 | Son Güncelleme

Yıldırım, dün Sancaktepe'de oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden Özgür Zengin'in cenaze törenine iştirak etti

İSTANBUL (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, dün Sancaktepe'de oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden Özgür Zengin'in (34) cenaze törenine katıldı.

Zengin için Samandıra Hazreti Ebubekir Sıddık Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Zengin'in babası Dursun Ali, annesi Nurten, kardeşi Hüseyin Zengin ile yakınlarının yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve vatandaşlar katıldı.

Yıldırım, cenaze töreni öncesinde başsağlığı dileklerini ilettiği acılı aileyi teselli etmeye çalıştı.

Zengin'in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Samandıra Mezarlığı'na defnedildi.

- Olay

Özgür Zengin, dün öğleden sonra oy kullanmak üzere gittiği Samandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde rahatsızlanmıştı.

Okulda seçim güvenliği kapsamında görev yapan polis ekiplerince Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zengin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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