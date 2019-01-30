Binali Yıldırım, CHP adayı İmamoğlu ile telefonda görüştü

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü. Görüşmede Yıldırım’ın İmamoğlu’na "hayırlı olsun" dileklerinde bulunduğu öğrenildi.
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