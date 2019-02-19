BİNALİ YILDIRIM CHP SEÇİM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul(DHA)
Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını Eyüpsultan'da sürdürüyor.
Binali Yıldırım, CHP Eyüpsultan Seçim Merkezi'ni ziyaret etti. Seçim merkezindeki CHP'lilerle tokalaşan Yıldırım, buradakilerle ayaküstü bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Binali Yıldırım'ın CHP seçim merkezini ziyareti
-CHP'lilerle sohbet etmesi
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