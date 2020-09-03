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Binali Yıldırım Covid-19'a yakalandı

03.09.2020 15:18 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüs testlerinin pozitif olduğu bildirildi.

Binali Yıldırım Covid-19'a yakalandı

Yıldırım, sağlık durumlarında "olumsuzluk" olmadığını açıkladı.Eski Başbakan Binali Yıldırım koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yıldırım, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır" dedi. Durumlarında "herhangi bir olumsuzluk" olmadığını belirten Binali Yıldırım, "Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler" ifadesini kullandı.

Yıldırım, vatandaşlara temizlik, maske ve mesafe kuralına uyulması çağrısında da bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski Genel Başkanı ve Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım'a ilk geçmiş olsun mesajlarından biri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Kalın, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Binali Yıldırım beye ve kıymetli eşi Semiha hanıma acil şifalar diliyorum. Bu süreci en kısa sürede atlatacaklarına inanıyorum" dedi.

Kalın da "Tedbirleri elden bırakmayalım. Maske, mesafe ve temizlik hayati önemdedir" mesajı verdi.

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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