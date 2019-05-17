BİNALİ YILDIRIM CUMA NAMAZI SONRASI SORULARI YANITLADI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da cuma namazını aynı camide kıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

31 Mart yerel seçimlerinin startını Eyüpsultan'dan başlattığı hatırlatılan Yıldırım'a "Eyüp Sultan'ın bir anlamı var mı?" diye soruldu. Yıldırım, "Mübarek cuma günü. Seçim koordinasyon merkezimiz bugün Eyüpsultan'da program hazırlamış. Bu çerçevede buradayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yıldırımın camii çıkışı

- Vatandaşların yoğun ilgisi

- Soru cevap

- Genel ve Detaylar

